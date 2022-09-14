廣西3人水庫放生外來入侵物種「清道夫」 拍片放上網稱「見者都有福氣」

廣西百色澄碧湖水庫恐出現生態災難，多人在中秋節當日到該水庫放生一批外來入侵物種「清道夫魚」(學名「下口鯰」)，邊放生邊說「見者都有福氣」，事後還將放生片段放上微信朋友圈。有網民發現後向相關部門舉報，3名放生者當日被警方及漁政部門執法人員攔截。
放生者認錯 稱會全力挽救
百色廣播電視台報道，放生者承認錯誤，承諾之後會全力配合相關部門挽救，並會用後半生時間繼續貢獻自己的力量，「不會做壞事」。放生者又稱，一直有放生的習慣，之前放生的都是普通魚，事前並不認識「清道夫」，不知道其危害。
網上又流傳疑似放生者的微信朋友圈截圖，內容為「今天在菜市場被人騙了，說這個漂亮放生最好」、「在民警和漁政提醒之後，內心感到無比慚愧」、「以此為戒，也希望大家永遠不要放巴西龜、『清道夫』一些外來物種危害自然環境」。
疑似放生中介回魚檔找晦氣 老闆娘：這種魚我也沒見過
還有疑似放生中介返回涉事魚市場「找晦氣」的短片，拍片者怒罵「你們告訴我這個放生很好的，很生猛的……如果你不說這個放生好的，我是不會買的」，又稱「我著急得要死，要判我的刑怎麼辦……你搞得我為難得要死」。不過，魚檔老闆娘表示，自己也不認識「清道夫」，「這種魚我也沒有見過啊」。有路過的其他魚檔負責人就搭訕稱，「下次你放生去派出所了解能不能放生」。
「清道夫」在內地幾乎沒有天敵
「清道夫」原產自南美，被作為觀賞魚引入內地，具很強的生存及繁殖能力，在內地幾乎沒有天敵，而且「清道夫」有食卵特性，其所到之處，魚卵都難以存活，魚類種類急劇減少，生態鏈受嚴重破壞。
百色市水產技術推廣站工作人員表示，他們非常重視事件，將舉辦「清道夫」科普展覽，並去花鳥市場等地宣傳、在右江兩岸樹立警示牌等。該工作人員呼籲民眾切勿放生「清道夫」，也「最好不要養」，強調「清道夫」在內地幾乎沒有天敵，按照其生殖環境，「一般在兩三年後到繁殖期，危害就會慢慢顯現出來」。