廣西3人水庫放生外來入侵物種「清道夫」 拍片放上網稱「見者都有福氣」

廣西百色澄碧湖水庫恐出現生態災難，多人在中秋節當日到該水庫放生一批外來入侵物種「清道夫魚」(學名「下口鯰」)，邊放生邊說「見者都有福氣」，事後還將放生片段放上微信朋友圈。有網民發現後向相關部門舉報，3名放生者當日被警方及漁政部門執法人員攔截。

放生者認錯 稱會全力挽救

百色廣播電視台報道，放生者承認錯誤，承諾之後會全力配合相關部門挽救，並會用後半生時間繼續貢獻自己的力量，「不會做壞事」。放生者又稱，一直有放生的習慣，之前放生的都是普通魚，事前並不認識「清道夫」，不知道其危害。

網上又流傳疑似放生者的微信朋友圈截圖，內容為「今天在菜市場被人騙了，說這個漂亮放生最好」、「在民警和漁政提醒之後，內心感到無比慚愧」、「以此為戒，也希望大家永遠不要放巴西龜、『清道夫』一些外來物種危害自然環境」。