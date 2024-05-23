廣西8名中學生欺凌13歲同學　剝衫淋11盆滾水致身體潰爛

廣西近日傳出八名學生欺凌一名13歲同校張姓男學生，要求其幫忙洗衣服。受害人不從後，欺凌者將11盆熱水倒在他身上，並威脅不准說出去，導致傷口燙傷潰爛。
根據內媒《搜狐新聞》報道，網上近日流傳廣西隆安縣龍翔學校一男生遭同學欺淩，全身多處被熱水燙傷。
「不然就等着被弄死」
根據《網易新聞》旗下的微博帳號「貓頭鷹視頻」。被欺凌的張姓學生父親控訴，兒子自3月底就遭到欺凌，欺凌者要求男學生當他們的「小弟」，幫忙洗衣服，若男學生不從就會被捱打。張爸爸透露，欺凌者見兒子好欺負，手段也越來越殘忍，包括蓋住受害人的頭施暴、拿萬字夾沾墨水刺在身體上等，共累積十多次的暴行。
5月7日，欺凌者再次要求受害人洗衣服，受害人不從。數名欺凌者將受害人脫到只剩下內褲，接了11盆滾燙熱水，朝着受害人的肩膀潑撒，導致他的前胸後背大面積燙傷。
據了解，受害人被威脅不得告訴任何人，「不然就等着被弄死」，導致他傷口沒有及時處理，發膿潰爛。直到15日，一名宿舍的同學無意間發現男學生的傷口後告知教官，才讓此事曝光。
涉事學生已被拘留
隆安縣教育局22日發布通報稱，經查，龍翔學校隆安校區中學生趙某某、蒙某某等8人對同校同學張某（男，13歲）通過毆打、水燙等方式進行欺淩，造成張某身體多處受傷。目前張某已在區直醫院進行治療，身體狀況恢復良好。
通報表示，公安機關對年滿16周歲的趙某某（17歲）、蒙某某（16歲）等2名涉事學生採取刑事拘留，對未滿16周歲的其餘6名涉事學生予以行政拘留，案件正在進一步偵辦中。
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