廣西8名中學生欺凌13歲同學　剝衫淋11盆滾水致身體潰爛

廣西近日傳出八名學生欺凌一名13歲同校張姓男學生，要求其幫忙洗衣服。受害人不從後，欺凌者將11盆熱水倒在他身上，並威脅不准說出去，導致傷口燙傷潰爛。

根據內媒《搜狐新聞》報道，網上近日流傳廣西隆安縣龍翔學校一男生遭同學欺淩，全身多處被熱水燙傷。

「不然就等着被弄死」

根據《網易新聞》旗下的微博帳號「貓頭鷹視頻」。被欺凌的張姓學生父親控訴，兒子自3月底就遭到欺凌，欺凌者要求男學生當他們的「小弟」，幫忙洗衣服，若男學生不從就會被捱打。張爸爸透露，欺凌者見兒子好欺負，手段也越來越殘忍，包括蓋住受害人的頭施暴、拿萬字夾沾墨水刺在身體上等，共累積十多次的暴行。

5月7日，欺凌者再次要求受害人洗衣服，受害人不從。數名欺凌者將受害人脫到只剩下內褲，接了11盆滾燙熱水，朝着受害人的肩膀潑撒，導致他的前胸後背大面積燙傷。

據了解，受害人被威脅不得告訴任何人，「不然就等着被弄死」，導致他傷口沒有及時處理，發膿潰爛。直到15日，一名宿舍的同學無意間發現男學生的傷口後告知教官，才讓此事曝光。