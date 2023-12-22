廣西82歲病人手術途中疼痛哀號　竟遭醫生出拳捶打頭部疑致失明（有片）

廣西一間眼科診所遭人爆料，醫生在進行手術時，竟然出拳捶打患者的頭部，消息一出引發廣大議論，而該涉事診所也出面回應。
涉事院長堅稱沒打過病人
在微博上擁有209萬粉絲，同時也是武漢市中心醫院急診科主任的女醫師「急診向日葵艾芬」，19日在社交平台上發文爆料，稱廣西貴港愛爾眼科醫院院長馮桂強，在替一名82歲的老人家進行手術時，出拳猛擊患者頭部。
帖文提到，事件發生於2019年，82歲的覃姓患者，因為左眼白內障、水晶體脫位，接受局部麻醉的左眼晶狀體摘除，以及眼前節玻璃體切割手術，在手術過程中，病患因為疼痛發出聲音，不料醫生非但沒安撫，幫患者減輕疼痛，反而是出拳捶打其頭部，術後病人左眼失明，家屬向醫院討要說法，但院長卻堅稱自己沒打過病人。
診所：雙方已達成諒解
從手術室監視器畫面可以看到，醫生進行手術期間，突然攥緊拳頭朝患者頭部猛擊，隨後又過來一位醫護人員，按住了患者的身體， 醫生則繼續進行手術。
爆料文一出後，眼科診所受到外界猛烈抨擊，不少人認為這樣沒有醫德的人，實在不配當醫生，而針對爭議，愛爾眼科也出面回應提到，由於手術是局部麻醉，患者因不舒服伸手向上試圖觸摸眼部，但眼睛附近為手術無菌區域，一旦觸摸將可能造成感染，且手術正在進行中，醫生為避免危險 ，情急之中才用手迅速捶壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和行為，術後患者曾有誤解，經醫師與病人及家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解。
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