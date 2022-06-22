廣電總局新規 禁網絡主播炫富暴食等31種行為

內地網絡直播產業發展蓬勃，但內容良莠不齊，一些網絡主播為求「脫穎而出」獲得最大利益，不惜以低俗、色情、炫富、自殘、「大胃王」、炒作、「老作」等作為直播內容。國家廣播電視總局、文化和旅遊部近日聯合發布《網絡主播行為規範》(下稱《規範》)，要求網絡主播在網絡直播平台實名註冊，又列出31條網絡主播做直播時不得做出的行為，包括暴飲暴食、炫富、性暗示、自殺自殘、暴力血腥、恐怖驚悚、誘導高額打賞、煽動粉絲互罵、侮辱誹謗他人、炒作社會熱點等，若直播內容涉及醫療衛生、財經金融、法律、教育等專業知識，主播更應取得相應執業資格，並向直播平台報備，直播平台亦應加以審核及備案。

《規範》：網絡主播要有公德品德職業道德

《規範》表示，不論是真人還是虛擬網絡主播，都應遵守《規範》。《規範》對主播表現出來的品德、三觀等都有明確要求，例如要堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，積極踐行社會主義核心價值觀，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品德；堅持健康的格調品位，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制違反法律法規、有損網絡文明、有悖網路道德、有害網路和諧的行為。

《規範》：主播服飾妝容要符合大眾審美

直播內容大方向方面，《規範》要求，應反映時代新氣象、謳歌人民新創造，弘揚中華優秀傳統文化，傳播正能量，展現真善美，滿足人民群眾美好生活新需要。網絡主播還應引導用戶文明互動、理性表達、合理消費，而其表演、服飾、妝容、語言、行為、肢體動作及畫面展示等，要文明得體，符合大眾審美情趣和欣賞習慣；使用國家通用語言文字時，要按照規範寫法和標準含義，並自覺遏阻庸俗暴戾網絡語言傳播。《規範》同時強調，網絡主播應如實申報收入，依法履行納稅義務。