廣電總局新規 禁網絡主播炫富暴食等31種行為

內地網絡直播產業發展蓬勃，但內容良莠不齊，一些網絡主播為求「脫穎而出」獲得最大利益，不惜以低俗、色情、炫富、自殘、「大胃王」、炒作、「老作」等作為直播內容。國家廣播電視總局、文化和旅遊部近日聯合發布《網絡主播行為規範》(下稱《規範》)，要求網絡主播在網絡直播平台實名註冊，又列出31條網絡主播做直播時不得做出的行為，包括暴飲暴食、炫富、性暗示、自殺自殘、暴力血腥、恐怖驚悚、誘導高額打賞、煽動粉絲互罵、侮辱誹謗他人、炒作社會熱點等，若直播內容涉及醫療衛生、財經金融、法律、教育等專業知識，主播更應取得相應執業資格，並向直播平台報備，直播平台亦應加以審核及備案。
《規範》：網絡主播要有公德品德職業道德
《規範》表示，不論是真人還是虛擬網絡主播，都應遵守《規範》。《規範》對主播表現出來的品德、三觀等都有明確要求，例如要堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，積極踐行社會主義核心價值觀，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品德；堅持健康的格調品位，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制違反法律法規、有損網絡文明、有悖網路道德、有害網路和諧的行為。
《規範》：主播服飾妝容要符合大眾審美
直播內容大方向方面，《規範》要求，應反映時代新氣象、謳歌人民新創造，弘揚中華優秀傳統文化，傳播正能量，展現真善美，滿足人民群眾美好生活新需要。網絡主播還應引導用戶文明互動、理性表達、合理消費，而其表演、服飾、妝容、語言、行為、肢體動作及畫面展示等，要文明得體，符合大眾審美情趣和欣賞習慣；使用國家通用語言文字時，要按照規範寫法和標準含義，並自覺遏阻庸俗暴戾網絡語言傳播。《規範》同時強調，網絡主播應如實申報收入，依法履行納稅義務。
《規範》：屢教不改問題主播將封號兼列黑名單
此外，《規範》要求，網絡直播平台要建立健全網絡主播入駐、培訓、日常管理、業務評分檔案及「紅黃牌」管理等內部制度規範，對違規主播加強警示和約束；對問題嚴重、屢教不改主播封禁帳號並納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以改帳號或平台等方式繼續做直播；對構成犯罪的主播依法追究刑事責任；對違法失德藝人不得提供表演、發聲、出鏡機會。
31條網絡主播在直播期間不得出現的行為：
1. 發布違反憲法所確定的基本原則及違反國家法律法規的內容；
2. 發布顛覆國家政權，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，洩露國家秘密，損害國家尊嚴、榮譽和利益的內容；
3. 發布削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導、社會主義制度和改革開放的內容；
4. 發布詆毀民族優秀文化傳統，煽動民族仇恨、民族歧視，歪曲民族歷史或者民族歷史人物，傷害民族感情、破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的內容；
5. 違反國家宗教政策，在非宗教場所開展宗教活動，宣揚宗教極端主義、邪教等內容；
6. 惡搞、詆毀、歪曲或者以不當方式展現中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化；
7. 惡搞、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士和模範人物的事蹟和精神；
8. 使用換臉等深度偽造技術對黨和國家領導人、英雄烈士、黨史、歷史等進行偽造、篡改；
9. 損害人民軍隊、警察、法官等特定職業、群體的公眾形象；
10. 宣揚基於種族、國籍、地域、性別、職業、身心缺陷等理由的歧視；
11. 宣揚淫穢、賭博、吸毒，渲染暴力、血腥、恐怖、傳銷、詐騙，教唆犯罪或者傳授犯罪方法，暴露偵查手段，展示槍支、管制刀具；
12. 編造、故意傳播虛假恐怖資訊、虛假險情、疫情、災情、警情，擾亂社會治安和公共秩序，破壞社會穩定；
13. 展現過度的驚悚恐怖、生理痛苦、精神歇斯底里，造成強烈感官、精神刺激並可致人身心不適的畫面、台詞、音樂及音效等；
14. 侮辱、誹謗他人或者散布他人隱私，侵害他人合法權益；
15. 未經授權使用他人擁有著作權的作品；
16. 對社會熱點和敏感問題進行炒作或者蓄意製造輿論「熱點」；
17. 炒作緋聞、醜聞、劣跡，傳播格調低下的內容，宣揚違背社會主義核心價值觀、違反公序良俗的內容；
18. 服飾妝容、語言行為、直播間布景等展現帶有性暗示、性挑逗的內容；
19. 介紹或者展示自殺、自殘、暴力血腥、高危動作和其他易引發未成年人模仿的危險行為，表現吸煙、酗酒等誘導未成年人不良嗜好的內容；
20. 利用未成年人或未成年人角色進行非廣告類的商業宣傳、表演或作為噱頭獲取商業或不正當利益，指引錯誤價值觀、人生觀和道德觀的內容；
21. 宣揚封建迷信文化習俗和思想、違反科學常識等內容；
22. 破壞生態環境，展示虐待動物，捕殺、食用國家保護類動物等內容；
23. 鋪張浪費糧食，展示假吃、催吐、暴飲暴食等，或其他易造成不良飲食消費、食物浪費示範的內容；
24. 引導使用者低俗互動，組織煽動粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊，實施網絡暴力；
25. 行銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品，虛構或者篡改交易、關注度、流覽量、點讚量等數據流量造假；
26. 誇張宣傳誤導消費者，通過虛假承諾誘騙消費者，使用絕對化用語，未經許可直播銷售專營、專賣物品等違反廣告相關法律法規的；
27. 通過「彈幕」、直播間名稱、公告、語音等傳播虛假、騷擾廣告；
28. 通過有組織炒作、僱傭水軍刷禮物、宣傳「刷禮物抽獎」等手段，暗示、誘惑、鼓勵用戶大額「打賞」，引誘未成年用戶「打賞」或以虛假身份信息「打賞」；
29. 在涉及國家安全、公共安全，影響社會正常生產、生活秩序，影響他人正常生活、侵犯他人隱私等場所和其他法律法規禁止的場所拍攝或播出；
30. 展示或炒作大量奢侈品、珠寶、紙幣等資產，展示無節制奢靡生活，貶低低收入群體的炫富行為；
31. 法律法規禁止的以及其他對網絡表演、網絡視聽生態造成不良影響的行為。