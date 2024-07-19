建成高水平社會主義市場經濟體制 三中全會強調「全面深化改革」

全會聽取並討論了總書記習近平發表的工作報告，並審議通過上述《決定》，強調面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革，堅持穩中求進工作總基調，著力推動高質量發展，進一步推動和謀劃全面深化改革，切實抓好民生保障和生態環境保護，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，實現經濟回升向好。

中共第二十屆三中全會周四在北京閉幕，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。會後發表會議公報，多次提及「全面深化改革」，到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制。

全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

全會提出要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制、發展全過程人民民主、提高人民生活品質、提高黨的領導水平和長期執政能力等目標，到2029年國慶80周年時，完成《決定》提出的改革任務。全會並提出必須更好發揮市場機制作用，要實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得著」。要鞏固和發展公有制經濟，鼓勵、支持及引導非公有制經濟發展；要健全因地制宜發展新質生產力體制機制；必須完善宏觀調控制度體系，統籌推動財稅、金融等重點領域改革。