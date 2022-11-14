建「仙女管」交流群組 商家疑誘客人沉迷催吐

網絡上不少人渲染「瘦就是美」、「身材焦慮」等話題，導致「定力不足」的年輕女性為減肥走火入魔，部分人進食後更必定「扣喉」，造就被暱稱為「仙女管」、「兔(吐)兔管」的「催吐管」暴利生意。有賣「仙女管」的網店商家更建立微信群組，供買家交流催吐經驗，惟同時不斷有人在群組內分享美食照片，引致交流者不斷暴飲暴食再催吐，疑是有人為生意刻意誘導。
近年突然在網購平台興起的「仙女管」，是一條約半米長的透明幼膠管，售幾十至百幾元人民幣不等。有賣家聲稱只要將「仙女管」插入食道，食物就會順著膠管流出，助顧客一個月減肥超過5公斤，相對扣喉「無副作用」。
不斷發美食照片引起成員食欲
內地「澎湃新聞」記者早前在一家網店購買「仙女管」後，根據賣家提供的微信群組QR Code加入一個有430人的「教學群」，在裡面臥底半年，發現群組成員都是年輕女性，甚至未成年少女，核心話題是為變美而引起的焦慮；當中有人不斷分享美食照片引起成員食欲，同時用暗語交流催吐經驗(例如「兔」代表「催吐者」、「生」即「催吐」、「挺屍」即「吃完不催吐」等)，引導或暗示成員暴飲暴食後催吐。記者還發現，許多成員都不重視催吐對身心帶來的傷害，部分人更一日三餐之後都催吐，但同時有人奉勸新人「淺嘗輒止」，認為催吐成癮後為生活帶來更多不便和壓力。
報道指出，淘寶網現時已對「仙女管」、「兔兔管」等關鍵詞加強監管，只要有人搜索就轉至「拒絕身材焦慮，自信的你最美」的提示頁面(圖)，但一些商家更改關鍵字，有心人仍能找到他們購買。