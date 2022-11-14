建「仙女管」交流群組 商家疑誘客人沉迷催吐

網絡上不少人渲染「瘦就是美」、「身材焦慮」等話題，導致「定力不足」的年輕女性為減肥走火入魔，部分人進食後更必定「扣喉」，造就被暱稱為「仙女管」、「兔(吐)兔管」的「催吐管」暴利生意。有賣「仙女管」的網店商家更建立微信群組，供買家交流催吐經驗，惟同時不斷有人在群組內分享美食照片，引致交流者不斷暴飲暴食再催吐，疑是有人為生意刻意誘導。

近年突然在網購平台興起的「仙女管」，是一條約半米長的透明幼膠管，售幾十至百幾元人民幣不等。有賣家聲稱只要將「仙女管」插入食道，食物就會順著膠管流出，助顧客一個月減肥超過5公斤，相對扣喉「無副作用」。