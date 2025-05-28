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中國
2025-05-28 11:12:45

張學友東莞演唱會撞期高考被投訴 延至8月底舉行

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張學友在上海其中三場演出，因身體不適而取消。

「歌神」張學友原訂於6月6日至8日在東莞銀行籃球中心舉行3場演唱會，惟因與內地高考日期部分撞期，引發部分考生和家長擔心，有人更呼籲抵制。主辦方周二(5月27日)晚上發出延期通告稱，在藝人團隊的支持和配合下，演唱會延期至8月29日至31日舉辦。

1992年，（左起）張學友、黎明、劉德華及郭富城被傳媒稱為「四大天王」，四人大受樂迷歡迎，並經常在樂壇頒獎禮上獲獎，成績可說是不相伯仲。（網上圖片） 張學友站高雄巨蛋舞台，直認自己身體變差。 張學友相隔6年再次站上高雄巨蛋。 舉行《張學友60+巡迴演唱會至今，張學友已四度因身體不適而取消演出。 張學友搞笑叫大家可以抱住「模仿張學友」的心情欣賞演出。 張學友演出期間不時用手巾仔抹鼻水，明顯未完全康復。 張學友大傷風聲線「性感」，向歌迷道歉 。 張學友廣州頂硬上復唱 。 張學友日前創下40年歌唱生涯的驕人紀錄，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。 張學友因身體不適 ，宣布取消3場廣州演唱會 。

內地傳媒早前報道，6月7日、8日正好是內地2025年高考時間，張學友演唱會場地距離1.6公里外有一個考試地點，引發當地考生家長投訴，擔心觀眾人流會令交通阻塞，又擔心噪音及住宿問題等，影響考生考試表現，要求演唱會延期。

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東莞官方曾稱沒影響

東莞市文化廣電旅遊體育局曾回應稱，張學友演唱會的開始時間為晚上7時半，6月7日和8日的高考開考時間為上午9時至下午5時，認為時段沒有重合；當局又稱東莞籃球中心是一個封閉的室內場館。經現場測試，並結合過去舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

在輿論持續關注下，主辦方5月27日宣布延期決定，向廣大歌迷表示歉意，也對社會各界的理解與配合表示感謝。已購票觀眾無需任何操作，系統將自動變更為新場次；選擇退票的觀眾，可通過原購票平台申請全額退款；因演出延期產生的酒店退訂手續費和機票、火車票退票手續費相關損失，也將給予相應的補償。
 

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