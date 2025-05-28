張學友東莞演唱會撞期高考被投訴 延至8月底舉行

「歌神」張學友原訂於6月6日至8日在東莞銀行籃球中心舉行3場演唱會，惟因與內地高考日期部分撞期，引發部分考生和家長擔心，有人更呼籲抵制。主辦方周二(5月27日)晚上發出延期通告稱，在藝人團隊的支持和配合下，演唱會延期至8月29日至31日舉辦。

內地傳媒早前報道，6月7日、8日正好是內地2025年高考時間，張學友演唱會場地距離1.6公里外有一個考試地點，引發當地考生家長投訴，擔心觀眾人流會令交通阻塞，又擔心噪音及住宿問題等，影響考生考試表現，要求演唱會延期。

東莞官方曾稱沒影響

東莞市文化廣電旅遊體育局曾回應稱，張學友演唱會的開始時間為晚上7時半，6月7日和8日的高考開考時間為上午9時至下午5時，認為時段沒有重合；當局又稱東莞籃球中心是一個封閉的室內場館。經現場測試，並結合過去舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

在輿論持續關注下，主辦方5月27日宣布延期決定，向廣大歌迷表示歉意，也對社會各界的理解與配合表示感謝。已購票觀眾無需任何操作，系統將自動變更為新場次；選擇退票的觀眾，可通過原購票平台申請全額退款；因演出延期產生的酒店退訂手續費和機票、火車票退票手續費相關損失，也將給予相應的補償。

