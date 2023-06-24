張文宏：新冠病毒難突破「Omicron家族」　現有疫苗仍有一定作用

隨着全球防疫解封，各地疫情似又捲土重來，民眾擔心新冠病毒會出現新變種，對此上海防疫專家張文宏，在一場青年科技論壇上分享個人最新研究，稱病毒難再突破出「Omicron家族」，現有疫苗仍可發揮一定作用。

只要在Omicron「家族」 疫苗就有一定作用

據《中新社》報道，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏23日指出，「它（新冠病毒）最近的突破都在Omicron『家族』裏面，它很難再突破出去了」，他認為對於「碳基生命」而言，病毒傳播的R0值（基本傳染數）是有極限的，「到目前為止，我們看到比較好的是，它始終在Omicron『家族』裏。只要在Omicron『家族』裏，我們就有交叉免疫，我們原來（接種）的疫苗、以往的感染，就有一定的作用」。

張文宏表示，「長新冠」是一個變化中的症狀。隨着時間的推移，「長新冠」症狀大多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀「揮之不去」，這些問題比較複雜，新冠病毒在不同的人當中有着非常強的異質性，也就是說不同的人反應完全不一樣，而且沒有非常確定的臨床指標與之相符。

張文宏進一步解釋，「比如說，某個患者症狀很重，我們查臨床指標可能一點都沒有；又比如說，某個患者沒症狀，其臨床指標未必非常好」。

至於三年過後新冠病毒會消失嗎？張文宏表示人們說的「大疫不過三年」，是指宿主免疫系統讓人們感覺「大疫不過三年」，病毒其實始終在那，他還引用達爾文一段話，稱「能夠生存下來的物種，並不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應的」。

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