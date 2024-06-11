張虎：粵港澳人員相向奔赴成新常態 去年逾5000萬人次港人北上

廣東省委常委、常務副省長張虎表示，目前正積極實施「灣區通」工程，計劃進一步打通粵港澳三地在投資貿易、機制標準和市場准入等方面的「堵點」，實現各類資源要素流動，以達至更便捷高效、更具吸引力的營商環境。

港澳居民北上熱度高企 他表示，粵港澳人員往來日益便捷，隨著「港車北上」及試點實施往來港澳的人才簽注政策等措施落地，進一步推動三地人員往來交流。他說，今年首5個月，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客突破1000萬人次，而去年全年香港居民北上內地達到約5300萬人次，認為港澳居民北上熱度高企，相向奔赴已成為生活新常態。 張虎提到，推動基礎設施互聯互通是大灣區建設的重中之重，目前已經基本實現大灣區主要城市間的一小時跨海、跨江通道群，未來會持續改善珠江口東西兩岸交通運輸，提升人員車輛往來、貨物通關、資金跨境等方面的水平。