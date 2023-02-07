強制購物｜不滿團友消費太低 導遊拒派房卡大罵「白吃白住白喝」

強制購物團重出江湖！內地有網民昨日上載短片，指以398元(人民幣，下同)參加一個廣西旅行團時被強迫購物，導遊威脅每人買不夠400元就不能領取酒店房卡，沒想到一對老夫妻只消費了120元，抵達酒店時導遊果真拒絕派房卡給兩人，並大罵兩人「白吃白住白喝」，要求他們退團離開。

導遊揚言不怕警察、不怕消費者協會

涉事「桂林+防城港+北海7天6晚直通車」旅行團行程表顯示，行程包括3個城市、十多個購物點，並有298元費用必須到時向景區工作人員支付。該名網民指出，報團時工作人員有講明這是一個購物團，但無提及有最低消費，去到行程第三天，導遊突然在旅遊巴上要求，接下來3天每人每天必須消費400元，否則晚上不獲發酒店房卡，結果一對老夫妻沒有「達標」，導遊就「來真格的」，雙方隨即爆發激烈口角，導遊更揚言「要報警就去報，你找110(警察)我也不怕，你找消協我也不怕」。

導遊指正常人都知報低價團要履行購物義務

涉事姓黃女導遊回應內地傳媒查詢時表示，「你交個幾十百來塊錢，一路吃喝，只要是但凡有正常思維能力的人，都知道這個團是要購物的，都要履行這個購物的義務的」，而行程表上沒有寫必須消費，「所以我們不在購物店強制他買，從來沒有，在車上也沒有」，只是在酒店派房卡時「跟他好好溝通，他就激動起來了」。黃女又指，對方的消費金額不足以繳付房費，「具體的標準，至少每個人要消費達到1,000元以上」。

桂林市旅遊局已介入事件。涉事旅行社職員則回應稱，黃女已被辭退，事件已處理好。