強調實現建軍一百年奮鬥目標 習近平：全力以赴 務期必成

中共二十大上周六閉幕後，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨午出席軍隊領導幹部會議(圖2)，強調未來5年中國軍隊建設的中心任務，是在學習宣傳貫徹中共二十大精神時，把聚焦點和著力點放在「實現建軍一百年奮鬥目標」上，「必須全力以赴，務期必成」。

「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」首見於2020年10月的十九屆五中全會，至於目標內容，輿論普遍認為與2017年中共十九大報告中提出的中國特色強軍之路「三步走」有關——確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；與國家現代化進程相一致，全面推進軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。

2020年11月底，時任國防部發言人任國強講解「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，內容與「三步走」大致相同，同時強調要「堅持質量第一、效益優先」、「促進國防實力和經濟實力同步提升」。