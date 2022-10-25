強調實現建軍一百年奮鬥目標 習近平：全力以赴 務期必成

中共二十大上周六閉幕後，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨午出席軍隊領導幹部會議(圖2)，強調未來5年中國軍隊建設的中心任務，是在學習宣傳貫徹中共二十大精神時，把聚焦點和著力點放在「實現建軍一百年奮鬥目標」上，「必須全力以赴，務期必成」。
「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」首見於2020年10月的十九屆五中全會，至於目標內容，輿論普遍認為與2017年中共十九大報告中提出的中國特色強軍之路「三步走」有關——確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；與國家現代化進程相一致，全面推進軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。
2020年11月底，時任國防部發言人任國強講解「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，內容與「三步走」大致相同，同時強調要「堅持質量第一、效益優先」、「促進國防實力和經濟實力同步提升」。
全軍高級幹部要講政治、能打仗
二十大報告則重申，「實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面」，並強調「確保槍桿子永遠聽黨指揮」、「全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力」等。習近平昨還要求，強化對新時代黨的強軍思想理解認識，切實學懂弄通做實，轉化為推進強軍事業的強大力量；強化工作落實，確保如期實現建軍一百年奮鬥目標，打開強軍事業發展新局面。習近平並指出，二十屆一中全會決定了新一屆中央軍委組成人員，「這是黨中央從黨、國家、軍隊事業全局出發作出的重大政治安排」，軍委一班人要兢兢業業做好軍委工作，全軍高級幹部
則要「講政治、能打仗、善創新、重實幹、嚴自律，履行好擔負的職責」。
另外，中共中央昨舉行記者會解讀二十大報告。中央宣傳部副部長孫業禮談到「中國式現代化」時強調，「我們不輸入別國模式，也不輸出中國模式」，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國，亦不會要求別國複製中國的做法，但如果國際社會願意了解借鑑中國的經驗和做法，「我們會敞開心扉，客觀介紹」，同時誠心誠意了解、研究、借鑑別國的經驗。