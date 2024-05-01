強降雨肇禍 廣東梅龍高速路陷增至24死30傷 20車掉落深坑(更新)

【1703更新】截至5月1日下午3時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落，涉及54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。目前，相關處置工作正在進行中。 廣東省持續強降雨，梅州市梅龍高速大埔縣往福建省方向K11+900m處周三(5月1日)凌晨疑因暴雨引致路陷，截至中午11時45分，當局確認，事故共造成18部車輛陷落大坑，涉及49人，其中確認19人死亡，30人送院救治，暫無生命危險。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

親人失聯 家屬焦急 內媒報道，有目擊者稱，事發時傳出多響爆炸聲，多輛汽車燒至剩下支架。蔡姓女子表示，叔叔一家五口，包括3名小童，從梧州駕車返回福建期間懷疑遇上事故失蹤，「我們找不到他們，剛好又打電話去梅州公安局，得知那邊有事故，又怕(家人)在裡面。我也報備給警方，他們也是叫我等消息」。

500人投入救援 廣東省委及省政府高度重視事故，省、市全力展開救援，成立事故救援現場指揮部，迅速指揮調度救援工作，梅州市和大埔縣公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等部門人員趕赴現場，約500多人參與救援。