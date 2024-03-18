強風助燃蔓延成3個火場 四川雅江山火 近5000人疏散

內地四川省甘孜州雅江縣發生山林大火，呷拉鎮白孜村上周五下午先起火，風勢助長下火場翌日擴大，消防員撲救了兩天兩夜仍未撲滅。報道指，截至周日凌晨1時30分，由於火場突刮起大風，風向不定，火頭向多個方向蔓延，已形成3個主要火場。當局安全疏散1,336戶、4,903人，暫無人員傷亡。

內地傳媒稱，當局派出1,259人、8架直升機全力撲救山火。雲南森林消防亦跨省增援，調派750人到現場。網上片段可見通宵滅火的消防員躺在山坡邊休息，有報道指消防員只睡兩小時又奔赴火場。據悉，救火隊伍分成三路，分別撲救3個火場。