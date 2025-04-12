強風罕有同時吹襲華北多地　河南落地窗成塊吹走（有片）

受較強冷空氣影響，華北地區11至13日出現極端天氣。12日上午6時，中央氣象台繼續發布大風橙色預警、強對流天氣黃色預警、沙塵暴藍色預警和暴雪黃色預警。
《央視新聞》報道，應急管理部11日針對極端大風天氣發布安全提示。根據氣象預報，4月11至12日，華北地區將出現歷史同期罕見持續性大風。11至13日，南方地區多強對流天氣，湖北、安徽、湖南、江西、福建等部分地區將有10級以上雷暴大風或冰雹天氣。且在11至13日，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等地有強雨雪。
地鐵首都機場線停運
另外，國家森防指辦公室、應急管理部示警，本月11至13日，北京北部和西部、天津北部、河北東北部和西部、山西東部和南部、山東中部和東部、河南西部、陜西北部和中部、甘肅東部的部分地區森林火險等級將維持高度危險級別。
受到大風的影響，北京首都機場截至今天上午9時，已取消413架次（含提前調減）。地鐵首都機場線也已停運。北京環球影城主題公園今天臨時閉園。北京故宮、雍和宮、國家博物館都宣布今日閉館或暫停開放。
北京4場馬拉松宣布延期
截至今天上午10時，北京全市樹木倒塌288棵，造成壓線7處、壓車19輛。目前，未接報因大風引發的傷亡情況。
而原訂在周末於北京舉辦的4場馬拉松都宣布延期，包括北京城市副中心馬拉松、北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松、順義後沙峪人才社區半程馬拉松、昌平區長跑大會暨白浮泉公園半程馬拉松。中超聯賽國安與西海岸的比賽也因天氣延期。
河南省氣象局今天表示，監測顯示，4月11日6時至12日6時，河南省大部分出現8到10級陣風，部分縣市11到13級，最大風力達15級，40個國家站最大風速達到或突破4月歷史同期極值。根據《大河報》，有民眾住家的落地窗被強風整片吹走。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章