強風罕有同時吹襲華北多地　河南落地窗成塊吹走（有片）

受較強冷空氣影響，華北地區11至13日出現極端天氣。12日上午6時，中央氣象台繼續發布大風橙色預警、強對流天氣黃色預警、沙塵暴藍色預警和暴雪黃色預警。

《央視新聞》報道，應急管理部11日針對極端大風天氣發布安全提示。根據氣象預報，4月11至12日，華北地區將出現歷史同期罕見持續性大風。11至13日，南方地區多強對流天氣，湖北、安徽、湖南、江西、福建等部分地區將有10級以上雷暴大風或冰雹天氣。且在11至13日，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等地有強雨雪。

地鐵首都機場線停運

另外，國家森防指辦公室、應急管理部示警，本月11至13日，北京北部和西部、天津北部、河北東北部和西部、山西東部和南部、山東中部和東部、河南西部、陜西北部和中部、甘肅東部的部分地區森林火險等級將維持高度危險級別。

受到大風的影響，北京首都機場截至今天上午9時，已取消413架次（含提前調減）。地鐵首都機場線也已停運。北京環球影城主題公園今天臨時閉園。北京故宮、雍和宮、國家博物館都宣布今日閉館或暫停開放。