彌留癌末男被擋路離世未能回家 親友要求司機靈堂道歉 民俗專家籲勿做

台灣一名18歲癌末男病人因彌留，坐救護車準備回家欲度最後時光，惟救護車在途中被一架私家車擋路，屢次鳴笛仍沒有讓路，結果病人在路上遺憾離世；其家屬事後於網上發文尋人，要求該名私家車司機到靈堂道歉。

近日台灣一名18歲癌末男病人因彌留，坐救護車準備回家欲度最後時光，惟救護車在途中被一架私家車擋路，屢次鳴笛仍沒有讓路，結果病人在路上遺憾離世；其家屬事後於網上發文尋人，要求該名私家車司機到靈堂道歉。

綜合台媒報道，嘉義一名18歲林姓男子患癌3年，上周二（9日）因為病情惡化，院方向其家人表示已進入彌留狀態，其家人向醫院提出要求，希望能讓病人回家共聚最後時光，臨終前希望和親友好好道別。醫院答應要求，隨即安排救護車把病人送回位於嘉義的家鄉，豈料在國道一號楊梅路段卻碰上一輛私家車擋路；救護車司機眼見前車沒有讓路，故鳴笛示警，惟屢次鳴笛後仍沒有讓路，最終病人在路途上斷氣，無法撐到回家與家人道別。

家屬對此感到遺憾悲憤，指控該架私家車耽誤了林男到家時間，在社交平台發文附上圖片公布車輛號碼希望尋人，請私家車司機到靈堂道歉，「剛剛擲杯（筊）問弟弟（死者）是不是想要車主來靈堂道歉，他說對！請廣大的朋友們一起協尋！」。林男胞兄表示，其實原意只盼禮讓救護車風氣能好一點，不要再有類似事件發生，沒有要讓對方受罰之意，「如果可以，我希望他到弟弟靈堂前說聲道歉，讓事情圓滿」。

針對死者家屬希望私家車司機到靈堂道歉的行為，台灣民俗專家廖大乙受訪指出有機會影響死者在陰間的靈魂。他解釋此行為反而會給死者帶來「麻煩」，因為他年僅18歲，而被指控阻擋道路的司機年紀肯定比他大，華人民間本來就有「長輩不得祭祀晚輩」的習俗，如果該名司機真的前往靈堂道歉，死者在陰間可能會遭受審問，對其靈魂並不是一件好事。

