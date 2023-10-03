彭博指4間台灣科企助華為在深圳建芯片廠 台灣經濟部：將展開調查

彭博社調查發現，台灣有4間科技公司參與協助中國內地電訊設備製造商華為在深圳興建芯片基礎設施。目前未能確定涉事公司會否違反美國制裁，但在美國加強對中國內地芯片技術管制的情況下，有關合作可能會牽動兩岸政治的敏感神經。

台灣的經濟部門表示，將調查這4間公司與華為的關係，以了解他們的動態，並提醒企業留意美國的出口管制措施。

彭博指，8月在華為計劃興建芯片廠的深圳地盤，發現多名來自台灣兩間企業的員工，包括崇越科技和亞翔工程的子公司；在深圳另一個與華為有關的工廠，發現另一間台企漢唐子公司的員工。

報道又說，台灣的科技企業「矽科宏晟」在官網表示，已取得兩間深圳公司的化學供應系統合約，分別是鵬新旭技術有限公司和鵬芯微集成電路製造有限公司，這兩間公司都已被點名與華為一同建造芯片廠的廠商，其中鵬芯微已於去年被美國列入黑名單。不過在記者查詢後，「矽科宏晟」已刪除網頁上的相關資料。

未知違反制裁否 美商務部拒評論

彭博指，目前仍未清楚台灣公司參與的部份是否違反美國制裁，原因是美國的措施旨在限制向華為出口美國技術，而不是限制所有業務關係。台灣的經濟部回應查詢表示，將調查四家台灣公司與華為的關係，會聯絡他們，了解相關活動，表示如果這些企業使用的設備受到美國法規限制，經濟部將通知他們注意美國的出口管制措施。美國商務部拒絕評論，但表示他們正在調查華為在晶片方面的進展。

崇越科技稱屬環保項目 不涉制裁令

彭博引述崇越科技的代表證實，在中國內地的一間子公司正簽訂一份為鵬芯微處理廢水的合同，並表示美國制裁並不禁止環保項目。崇越科技表示在鵬芯微被列入黑名單之前就獲得這份合同，且不涉及供應半導體設備或材料。