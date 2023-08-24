從事電話詐騙都要「增值」操流利英語　緬甸罪犯「轉攻」誘騙海外中國留學生

記者陳怡伶／綜合報道

中國公安部日前聯合泰國、緬甸、老撾警方在泰國清邁成立綜合協調中心，展示嚴打電信詐騙的決心。在各地反詐意識逐漸提高的情況下，一名在緬甸的中國商人透露，緬北詐騙集團吸收成員模式也在進化，「英語流利」已成為必要條件。

內媒《紅星新聞》報道，緬北詐騙集團大多集中在緬甸東北角，主要包括緬北果敢、佤邦、勐拉、大其力等地區。一名在緬甸生活近10年的中國商人A先生透露，現在流行的是以高薪誘騙，等人到了以後，再限制人身自由，讓家屬拿錢贖人。

現流行高薪誘騙再綁架勒索

此外，A先生還提到，在國外的中國留學生現在成了詐騙的新目標：「因為留學生在國外生活，對於國內訊息掌握不一定及時，所以他們對於詐騙電話的警惕性可能沒有那麽高」。

且隨著詐騙目標的轉移，從事電信詐騙的人員也跟着改變。A先生說：「過去我們對電詐人員的印象，可能是在電話裏聽對方說着一口不標準的普通話，但現在他們會找外語非常流利、知識水準較高的人來從事電詐。」

A先生強調：「你想一下，一個在海外的留學生接到電話，對方一口流利的英語和標準的普通話，是不是更具有欺騙性？」