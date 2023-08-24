從事電話詐騙都要「增值」操流利英語　緬甸罪犯「轉攻」誘騙海外中國留學生

記者陳怡伶／綜合報道
中國公安部日前聯合泰國、緬甸、老撾警方在泰國清邁成立綜合協調中心，展示嚴打電信詐騙的決心。在各地反詐意識逐漸提高的情況下，一名在緬甸的中國商人透露，緬北詐騙集團吸收成員模式也在進化，「英語流利」已成為必要條件。
內媒《紅星新聞》報道，緬北詐騙集團大多集中在緬甸東北角，主要包括緬北果敢、佤邦、勐拉、大其力等地區。一名在緬甸生活近10年的中國商人A先生透露，現在流行的是以高薪誘騙，等人到了以後，再限制人身自由，讓家屬拿錢贖人。
現流行高薪誘騙再綁架勒索
此外，A先生還提到，在國外的中國留學生現在成了詐騙的新目標：「因為留學生在國外生活，對於國內訊息掌握不一定及時，所以他們對於詐騙電話的警惕性可能沒有那麽高」。
且隨著詐騙目標的轉移，從事電信詐騙的人員也跟着改變。A先生說：「過去我們對電詐人員的印象，可能是在電話裏聽對方說着一口不標準的普通話，但現在他們會找外語非常流利、知識水準較高的人來從事電詐。」
A先生強調：「你想一下，一個在海外的留學生接到電話，對方一口流利的英語和標準的普通話，是不是更具有欺騙性？」
緬商務部長批「假新聞」渲染
日前緬甸商務部長昂乃烏接受了《鳳凰網》的採訪，被問到緬甸成為詐騙集團溫床，他表示詐騙沒有媒體報道的那麼嚴重，「國際輿論包含很多錯誤、虛假新聞」，雖然緬北部分地區還存在武裝衝突，但總體安全穩定，人員流動正常，「只有真的來了緬甸，才會知道真相是甚麼」。
被詢問緬甸還能不能去？昂乃烏（Aung Naing Oo）則是寫包單稱，中國遊客到緬甸不會有危險，大多遊客不會去少數民族武裝控制的地區旅行，「遊客去的地方都是大城市，安全有保障」。
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