從香港經深圳走私武器　前國家射擊教練田紅母子判囚

內媒報道，射擊運動國家級教練田紅和她的兒子付義涵因走私武器，去年11月28日被北京市第四中級人民法院一審分別判囚10年和6年並處罰金。田紅近日上訴請求撤銷一審判決，將案件發回重審或改判上訴人無罪。理由為無走私武器的主觀故意，行為動機為幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題，無牟利目的等。

案件一審判決書顯示，檢察院指控被告單位廣州匹林體育科技有限公司、被告田紅、付義涵、文某犯走私武器罪。60歲的田紅案發前是廣東省黃村體育訓練中心氣步槍運動隊教練，也是匹林公司實際控制人，付義涵則為公司總經理。田紅21歲時在全運會標準步槍60發臥射比賽中曾平世界紀錄。她的丈夫付鈞退休前也為國家級教練，曾培養易思玲、李佩璟等多位奧運冠軍，付義涵亦曾隨隊獲亞洲氣槍錦標賽冠軍。

走私入境槍支散件2446件

審理認為，2015年至2023年，田紅、付義涵在經營匹林公司過程中，明知公司不具備運動槍支零部件進口、銷售資質，卻自德國、瑞士等地採購多個品牌運動槍支零部件，通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私入境，或委託他人偽報品名和用途走私入境。上述被告共走私入境槍支散件2446件，銷售給國內射擊運動隊、體育運動學校及部分體育器材中標企業，涉案的配件主要為氣瓶、瞄準器、準星等。

付鈞表示，匹林公司確有走私行為。射擊項目槍支零配件種類多，故障配件種類及數量難確定，各射擊隊伍常面臨配件故障卻無法及時補充，公司為保障訓練才向銷售配件。配件總賬獲利為四萬多元人民幣。