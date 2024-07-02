復旦大學畢業典禮打教授 台生被開除學籍(有片)

一名上海復旦大學學生上月19日在法學院畢業典禮上台時揮拳打一名教授，公安將打人學生帶走調查，有報道指該名學生來自台灣。有網傳微信截圖顯示，該名夏姓學生事後一度認為自己打的是院長，但及後發現錯打另一位教授，向對方道歉，他又發布一篇討伐復旦大學的「檄文」，列出制度敗壞不堪等問題。
復旦大學法學院今日(7月2日)發出聲明，指該院2019級夏姓本科生在學院畢業典禮上，到主席台前襲擊老師。公安機關已對他執行治安拘留處罰，按照大學紀律處分條例，他已被開除學籍。
法學院表示，這是一宗蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。該學生因個人原因，不惜在莊重的畢業典禮上襲擊無辜老師，悖離尊師重教傳統、衝擊社會公德底線，損害學校聲譽、傷害師生校友感情，造成惡劣社會影響。事發後，校方和學院立即慰問被襲老師，配合警方進行深入仔細的調查，按照依法依規、尊師重教、教育引導的原則，做好相關工作。
影片顯示，事發時正在舉行學位授予儀式，一名男學生排隊按順序走到台上時，沒有點頭道謝接過學位證書，而是向授證的其中一名男教授揮拳，其眼鏡和導師帽被打落，學生隨後下台。復旦法學院一名教授向台媒證實，該名夏姓學生是台灣人。江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，公安已將打人學生帶走做筆錄，被打教授送院，事件發生原因還在調查中。
發布討伐大學「檄文」 批制度敗壞
該名夏姓學生的簡歷顯示，他在2019年就讀復旦大學法學院，之後輔修生命科學學程。網傳微信截圖顯示，他事後稱，「剛剛法學院畢業典禮，老子揍了院長一頓，他X的老子就是吞不下這口氣啦。反正大不了關15天，槍斃老子也不怕，我去你X的行政拘留，X！X你XX狗X的復旦大學。」不過，後來該名學生發現自己打的人不是法學院院長，而是另外一名無辜教授，他向被打的教授道歉。他發布一篇討伐復旦大學的「檄文」，列出了復旦大學培養制度敗壞不堪，風氣敗壞不堪，包括學習風氣惡劣糜爛、官場風氣惡臭不堪等問題。
他於今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，文章中將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚，還說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。
复旦大学毕业典礼上，一个学生跳起来打了他的老师，然后跑了。估计是不打算要文凭了。— Daniel Fang (@fang_danie121) June 19, 2024
以下是该学生退学说明书。
夏承曦退学理由说明
孔寅长、杜宇、徐瑾、金力、裘新：
本人夏承曦（学号19300270091）近日自愿申请退学，理由如下：
一、混旦大学（即复旦大学，下同）硬件条件糟糕之至… pic.twitter.com/irF54wogqI