復旦大學畢業典禮打教授 台生被開除學籍(有片)

一名上海復旦大學學生上月19日在法學院畢業典禮上台時揮拳打一名教授，公安將打人學生帶走調查，有報道指該名學生來自台灣。有網傳微信截圖顯示，該名夏姓學生事後一度認為自己打的是院長，但及後發現錯打另一位教授，向對方道歉，他又發布一篇討伐復旦大學的「檄文」，列出制度敗壞不堪等問題。

復旦大學法學院今日(7月2日)發出聲明，指該院2019級夏姓本科生在學院畢業典禮上，到主席台前襲擊老師。公安機關已對他執行治安拘留處罰，按照大學紀律處分條例，他已被開除學籍。