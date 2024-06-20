復旦大學畢業典禮揮拳 台生想打院長 卻錯打教授(有片)

一名上海復旦大學學生周三(19日)在法學院畢業典禮上台時揮拳打一名教授，公安已將打人學生帶走調查，有報道指該名學生來自台灣。另有網傳微信截圖顯示，該名夏姓學生事後一度認為自己打的是院長，但及後發現錯打另一位教授，向對方道歉，他又發布一篇討伐復旦大學的「檄文」，列出制度敗壞不堪等問題。

影片顯示，事發時正在舉行學位授予儀式，一名男學生排隊按順序走到台上時，沒有點頭道謝接過學位證書，而是向授證的其中一名男教授揮拳，其眼鏡和導師帽被打落，學生隨後下台。復旦法學院一名教授向台媒證實，該名夏姓學生是台灣人。江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，公安已將打人學生帶走做筆錄，被打教授送院，事件發生原因還在調查中。

發布討伐大學「檄文」 批制度敗壞 該名夏姓學生的簡歷顯示，他在2019年就讀復旦大學法學院，之後輔修生命科學學程。網傳微信截圖顯示，他事後稱，「剛剛法學院畢業典禮，老子揍了院長一頓，他X的老子就是吞不下這口氣啦。反正大不了關15天，槍斃老子也不怕，我去你X的行政拘留，X！X你XX狗X的復旦大學。」不過，後來該名學生發現自己打的人不是法學院院長，而是另外一名無辜教授，他向被打的教授道歉。他發布一篇討伐復旦大學的「檄文」，列出了復旦大學培養制度敗壞不堪，風氣敗壞不堪，包括學習風氣惡劣糜爛、官場風氣惡臭不堪等問題。