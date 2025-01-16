微信支付安全漏洞？ 用戶被跨省「刷臉」購物 官方：正核實已全額賠償

內地人臉識別支付疑爆安全漏洞，有貴州用戶收到通知被陌生人在安徽用微信「刷臉支付」購物成功。微信指正核實事件，但會先向當事人作全額賠償。
內媒報道事發於1月12日傍晚6時48分，貴州居民張蘭（化名）收到微信的「到店刷臉支付開通成功」和「微信支付成功」兩個通知提示。
張蘭發現，她遭陌生人在安徽亳州，以微信刷臉支付消費106.64元（人民幣，下同），收款方為 「金色華聯亳州萬達廣場店」，支付方式為刷臉支付。
正確輸入手機號碼後4位數字
收款商家表示，涉事消費者結賬時不僅刷臉成功，還正確輸入了手機號碼後4位數字。張蘭翻查商家的閉路電視紀錄後，發現該名消費者與自己長相並不相似。她表示，手機號碼是在學校辦理，從未更換過，也沒有開啟過微信到店刷臉支付功能。張蘭即向微信支付提交被盜申賠，也在亳州當地報警。本月14日，微信支付官方向張蘭退還被盜刷的106.64元。
騰訊本月15日回應指，用戶付款流程通過手機號、人臉識別雙重核驗，具體情況正在溝通核實；為避免用戶損失，已先行全額補償。騰訊表示，微信刷臉技術會根據用戶風險評級，加強支付時身份認證，保障用戶資金安全，並提醒大眾保護好個人信息，如遇到類似情況，請隨時聯繫微信支付客服團隊解決。