微信支付安全漏洞？ 用戶被跨省「刷臉」購物 官方：正核實已全額賠償

內地人臉識別支付疑爆安全漏洞，有貴州用戶收到通知被陌生人在安徽用微信「刷臉支付」購物成功。微信指正核實事件，但會先向當事人作全額賠償。(微信官方圖/圖非當事人)

內地人臉識別支付疑爆安全漏洞，有貴州用戶收到通知被陌生人在安徽用微信「刷臉支付」購物成功。微信指正核實事件，但會先向當事人作全額賠償。

內媒報道事發於1月12日傍晚6時48分，貴州居民張蘭（化名）收到微信的「到店刷臉支付開通成功」和「微信支付成功」兩個通知提示。

張蘭發現，她遭陌生人在安徽亳州，以微信刷臉支付消費106.64元（人民幣，下同），收款方為 「金色華聯亳州萬達廣場店」，支付方式為刷臉支付。