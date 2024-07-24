微軟全球大死機｜中國未受影響 360殺毒：因90%企業都用旗下軟件

微軟Windows作業系統上周五(19日)在全球多地大規模死機，出事電腦一片藍屏，本港以至多國的航空、銀行、辦公室等機構、企業和基礎服務設施大受影響，事件因網絡保安服務供應商CrowdStrike軟件更新出現缺陷引發。不過中國內地在這次「大死機」卻沒有傳出災情，相信是與企業較少安裝CrowdStrike有關。中國企業大多都是使用國產的安全軟件，很少有機構會購買「美國貨」，而CrowdStrike過去曾公開表示中國政府對網路安全構成威脅。

360殺毒創辦人周鴻禕於社交平台就相關現象作出回應，他指是因為中國90%企業的電腦都在使用「360殺毒」和「360安全衛士」，「我們有很大優勢」，他更表示這次的事故帶來警惕，國家電腦網絡安全必須掌握在國產品牌上，並且電腦的防毒軟體也一定要是國產品牌，「假設將來有一天在大國博弈的時候，某家公司假裝升級出錯，然後導致系統出現藍屏，那就不是電腦死機不上班的問題，而是機場不能工作，航班不能起飛，高鐵不能準時到達，銀行不能取錢。」