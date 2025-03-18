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2025-03-18 15:08:07

徵婚要00後？網傳副教授列「選妃條件」 浙大：已報警

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內地網上廣泛流傳「浙大副教授選妃」相關話題，浙江大學回應稱網上發佈的徵婚相親內容未經樓姓教師確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。校方會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。(網上圖片)

內地網上廣泛流傳「浙大副教授選妃」相關話題，浙江大學回應稱網上發佈的徵婚相親內容未經樓姓教師確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。校方會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。(網上圖片)

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36歲浙江大學副教授相親，要求女方00後、苗條形象好、名校畢業？近期，內地網上廣泛流傳「浙大副教授選妃」相關話題，浙江大學回應稱網上發佈的徵婚相親內容未經樓姓教師確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。校方會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。

內地網上廣泛流傳「浙大副教授選妃」相關話題，浙江大學回應稱網上發佈的徵婚相親內容未經樓姓教師確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。校方會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。(網上圖片) 浙江大學(網上圖片)

校方稱信息不實 

近日，某平台上出現標題為「浙大副教授選妃」熱帖，內容為一名985高校博士畢業、浙江大學36歲副教授徵婚相親的帖子，其自稱年收入百萬，身高175厘米，體重140斤(70公斤)。他要求女方畢業學校為北京大學、清華大學、浙江大學、中國人民大學、上海交通大學等高校，學歷本碩博皆可，其中有一段畢業於以上學校，並要求女生2000年以後出生，身高在165到171厘米，苗條形象好。

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要求女方畢業名校  苗條形象好

在社交平台上，相關帖子引起關注，有網友問「這是哪個浙大副教授在選妃？」，認為該男子要求標準較高，稱其「有點不自量力了，要年輕漂亮，還要高學歷」，但也有人表示，該男子要求並不高，只是在學歷方面篩選比較嚴格。「他足夠優秀啊，這很正常啊憑甚麼只有女人能挑三揀四的？」、「換個性別，就沒人說甚麽了」、「按這麽說，看那些小仙女的徵婚條件豈不是個個要批倒批臭？」、「報警？這相親條件沒感覺有啥問題呀！去相親角比這誇張的更多。」

對此，浙江大學馬克思主義學院稱近期「浙大副教授選妃」相關網絡話題，涉及該院教師樓某某，引發網友關注。經初步核實，網上發布的相親內容未經本人確認且包含不實信息，其本人已向警方報警。學院會持續關注，如有涉師德師風等問題，將依紀依規嚴肅處理。

腸胃炎飲食｜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜1.應照醫生囑咐按時食藥（am730製圖） 腸胃炎飲食｜2.應多喝開水，可服用醫生處方的補充水份溶液以作補充電解質。也可飲葡萄糖水或稀粥水（am730製圖） 腸胃炎飲食｜3.當嘔吐減少後，可開始進食簡單或流質食物，例如餅乾、碎蘋果、清粥或煮熟及切碎的蔬菜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜4.緊記要戒口（am730製圖） 腸胃炎飲食｜5.進食前及如廁後必須洗手（am730製圖）

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