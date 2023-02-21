性感美女照片露出重大破綻 蘇州「一對一女僕遊艇派對」被揭是騙局

人工智能(AI)近日因ChatGPT強勢崛起而成為熱門話題，但成也AI、敗也AI，一場聲稱即將在江蘇蘇州金雞湖舉行的「女僕遊艇派對」，就因為AI的「天然缺憾」而被識穿是騙局，涉事者已被當地警方教育，警方暫未接報有人上當被騙「入場費」。有網民揶揄，這「可能是史上第一宗AI繪畫詐騙案」、「你看看這票價也知道是騙局」、「我看了，圖太真了。還好我是正人君子」、「這是AI畫的圖，模型我都知道一個是korea doll，一個是stlouis」。

負責人聲稱可加時及額外付費轉場 高級酒水另計錢

內地互聯網近日流傳一張海報，顯示蘇州金雞湖將在本周六(25日)晚舉行「女僕遊艇派對」，每位收費3,000元(人民幣，下同)，「配備隨身女僕一名」，還有「酒水小吃豪華套餐」。一些網民掃海報上的二維碼聯絡相關負責人，對方聲稱要先支付一半訂金，即1,500元，就可獲「VIP邀請函」。

負責人表示，派對當日晚上7時開始、12時結束，3,000元入場費包洋酒、啤酒、香檳、飲品、果盤小吃及「女僕一對一管家服務」，女僕可以看照片挑選，「滿船6位老闆配6位專屬女僕」，現場還有DJ演出及遊戲互動。負責人又稱，若有特殊情況，派對可加時，如需其他高級洋酒亦可額外支付購買；派對完結後如不盡興，還可轉場指定酒吧，「VIP預留位置，享受特價」。