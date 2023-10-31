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2023-10-31 12:15:30

恒大歌舞團引輿論關注 團長白珊珊稱遭網暴已報公安

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恒大歌舞團引輿論關注 團長白珊珊稱遭網暴已報公安

恒大歌舞團引輿論關注 團長白珊珊稱遭網暴已報公安

恒大集團創辦人許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，他親自打造的藝術團體「恒大歌舞團」據報在今年因恒大債務危機已解散，但歌舞團的靈魂人物、團長白珊珊近日深陷輿論漩渦，各種關於她和恒大集團的謠言傳出。白珊珊昨日(30)於社交平台稱因遭遇無數謠言攻擊，已向公安機關報案。

她表示網絡造謠「相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊」，近日無數的騷擾訊息和電話鋪天蓋地襲來，強調自己只是個普通的舞蹈從業員，並未做過跟工作無關的事，「舞蹈是一生的夢想，自己的工作盡心盡責，努力拼搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的」。至於網民議論的房、車、工資，都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。

恒大歌舞團引輿論關注 團長白珊珊稱遭網暴已報公安 恒大歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件（微博圖片） 恒大歌舞團平均年齡21歲的40名團員，參演慶祝中國共產黨成立100週年文藝演出。（微博圖片） 恒大歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件（微博圖片） 恒大歌舞團表演「年年有餘」（微博圖片）

參加重要演出  招聘標準嚴格

企查查顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司（曾用名廣州恒大歌舞團有限公司）成立於2011111日，為恒大地產集團有限公司全資子公司。經營範圍包含營業性文藝表演、文藝創作服務、群眾參與的文藝類演出、比賽等公益文化活動的策劃等。

據了解，恒大民族歌舞團自成立以來，曾參加中宣部、文化部、公安部、中國文聯、中央電視台及各地方電視台的重要演出，更常遠赴海外做國際交流。歌舞團還曾參演慶祝中國共產黨成立100週年文藝演出，平均年齡僅21歲的40名團員共出演了《破曉》、《開國大典》、《領航》三個大型節目。

歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件，而且還要是名校畢業的民族舞學生，才較易獲得聘請入團。

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