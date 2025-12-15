悉尼海灘槍擊案｜中國男泳客指海邊變地獄 身體緊繃無法游上岸險死

該名叫「levi」的男子於網上發文表示，自己和朋友在邦迪海灘游泳，然後突然聽到槍響，立刻警告身邊的人是槍擊，三聲過後，沙灘上的人開始奔跑。槍聲不斷，「levi」判斷是個半自動的步槍。當時「levi」在海中，沒法立即游到上岸，而槍手就在他正對面的平台上。

救生員帶衝浪板 最終獲救

兩分鐘後，「levi」聽到警車聲，惟槍聲仍未停止，「襲擊者仍然在有節奏的一發一發射擊，由於他就在我正對面，我覺得每一次都是在瞄準我」。大約五分鐘左右，「levi」再聽見駁火聲音和救護車聲。惟事發期間身體全程緊繃，讓「levi」無法游水。正當快要撐不住時候，突有一名澳洲救生員帶著衝浪板，終把「levi」救上岸邊。上岸後，「levi」聽到到處都是女人和小孩的哭聲，各人就躲衝浪板倉庫內，直到直升機來支援，確認了安全才離開海灘。他感嘆「沒想到有生之年我會親自遇到，這次大難不死，可能是很多人還有我未竟的事業在保佑著我吧。」