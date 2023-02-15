情人節遇著鮮花減產 北京玫瑰花價暴漲5倍

內地全面開關後首個情人節，各地民政局都出現登記結婚人龍，內蒙古巴彥淖爾臨河區更有母親凌晨零時就去「霸頭位」，為女兒女婿「討個好彩頭」。與此同時，情人節不可缺少的鮮花價格暴漲，其中北京一紮20枝玫瑰花，在情人節這天比平日瘋漲5倍，有花店老闆表示，是雲南昆明降霜導致鮮花減產。

內地傳媒報道，北京多個花卉市場一紮20枝普通玫瑰，由平日的二十多元(人民幣，下同)上漲至130元，漲幅達5倍，高品質玫瑰甚至索價200元，商家都坦言今年「漲錢漲的太多了，漲好幾倍」，主要是雲南鮮花產地價格上漲。四川成都、陝西西安等地同樣的一紮20枝玫瑰，亦由平日數十元漲至過百元。浙江杭州有花店老闆更指，其所售的99枝玫瑰，今年售價超過1,500元，而往年只需800元左右，「今年花很貴……昆明降霜了，降霜導致花減產」。有雲南花農就表示，雖然情人節前夕花價大漲，但鮮花訂單量比去年增加兩倍左右。

花價貴兼缺貨 武漢花店老闆偷花

另一邊廂，湖北武漢一名65歲姓佘花店老闆，原本想在情人節大賺一筆，未料今年玫瑰等花卉價格上漲兼貨源緊張，「一貨難求」，不忿之下上周五凌晨潛入當地一個花卉市場偷走三百多枝玫瑰、百合等，市值約幾千元。警方接到花檔報案後，當日下午就將佘男拘捕。佘男因盜竊罪被刑事拘留，所偷鮮花一枝都未賣出，全數歸還受害花檔。