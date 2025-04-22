情侶吵架男子撞爆玻璃跳窗嚇壞人　另一視覺曝光遭網民嘲笑(有片)

湖南省近日發生嚇人跳窗事件。長沙市一對情侶早前在麗楓酒店大廳發生激烈爭執，男方突然情緒失控，衝向旁邊的窗戶，試圖用身體撞破玻璃，其女友見狀連忙制止惟不果，男子再次發力撞破並跌出窗外，十分駭人。幸另一視覺影片事後流出，揭事發地點為地面，男子破窗後倒地後離開。影片曝光後，網民紛紛勸女事主及早跟男友分手。
綜合《百姓關注》、《極目新聞》等內地媒體報道，事發於16日深夜1時許，一對男女在麗楓酒店長沙高鐵南站喜盈門店大廳發生爭吵，男子情緒突然失控，先是將背包丟在地上，隨後徑直衝向旁邊的窗戶，試圖撞破玻璃逃離；一旁女友見狀，趕緊出手拉住他，但男子再次發力，這次隨著一聲巨響，玻璃被成功撞碎。這段室內畫面震驚不少網民，很多人都恐怕男子墮樓凶多吉少，其後第二個視覺影片顯示，事發地點為地面，男子破窗後順勢摔倒在窗外，之後迅速起身，顧不上撿起掉落的鞋子，便朝著遠處狂奔而去。
網民：奉勸趁早遠離這樣極端性格的人
酒店證實玻璃確實被撞碎，不過涉事情侶已經完成賠償，至於雙方起衝突的具體原因，業者方面並不清楚。派出所表示，衝突雙方是情侶關係，因吵架致使男方情緒失控撞擊玻璃，由於酒店與當事方均未報警，警方並未介入此次事件。
事件曝光後，不少網民在得知男子沒有墮樓後都表示「笑了」、「原来是一樓」、「本想嘆息生命不易且行且珍惜，結果笑死我了」，但有更多網民留言勸喻女事主及早與這名男子分手：「太恐怖了，還是單身好」、「趕快分手吧，這樣情緒不穩定的，在婚姻里也很難成就幸福」、「心理狀態不穩定啊」、「奉勸每個女孩趁早遠離這樣極端性格的人」。