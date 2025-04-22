情侶吵架男子撞爆玻璃跳窗嚇壞人　另一視覺曝光遭網民嘲笑(有片)

湖南省近日發生嚇人跳窗事件。長沙市一對情侶早前在麗楓酒店大廳發生激烈爭執，男方突然情緒失控，衝向旁邊的窗戶，試圖用身體撞破玻璃，其女友見狀連忙制止惟不果，男子再次發力撞破並跌出窗外，十分駭人。幸另一視覺影片事後流出，揭事發地點為地面，男子破窗後倒地後離開。影片曝光後，網民紛紛勸女事主及早跟男友分手。

綜合《百姓關注》、《極目新聞》等內地媒體報道，事發於16日深夜1時許，一對男女在麗楓酒店長沙高鐵南站喜盈門店大廳發生爭吵，男子情緒突然失控，先是將背包丟在地上，隨後徑直衝向旁邊的窗戶，試圖撞破玻璃逃離；一旁女友見狀，趕緊出手拉住他，但男子再次發力，這次隨著一聲巨響，玻璃被成功撞碎。這段室內畫面震驚不少網民，很多人都恐怕男子墮樓凶多吉少，其後第二個視覺影片顯示，事發地點為地面，男子破窗後順勢摔倒在窗外，之後迅速起身，顧不上撿起掉落的鞋子，便朝著遠處狂奔而去。