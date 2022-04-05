惠州女用按摩儀減肚腩 竟壓扁腎臟險死

廣東惠州一名女子竟然減肥減到腎都扁？廣東廣播電視台觸電新聞報道，該名49歲姓張女子早前買了一部家用按摩儀，因推銷員聲稱可以用在腹部「減肚腩」，於是在上月10日晚將按摩儀充足電後，校到最大力來回按摩腹部半個鐘。然而，張女當晚睡到半夜感到肚痛，以為是腸胃炎，吃藥後沒再理會，結果第二晚全身極度疲倦，發燒高達攝氏39度，而且腹部劇痛。家人馬上送張女到醫院，醫生檢查後更將張女送入深切治療部，指按摩儀壓扁了張女的腎臟。

張女本身患高血壓糖尿病 腎臟硬化

接診的惠州市第三人民醫院泌尿外科主任楊偉忠指出，由於張女有高血壓和糖尿病，腎臟相對硬化，按摩儀的長時間劇烈震動，導致張女右腎受壓、包膜下血腫，部分腎組織缺血壞死；即使沒有做今次這種衝擊較大的行為，因其腎臟相對脆弱，例如「坐公交車時突然刹車，都會出現自發性的腎破裂。一旦出現這種血管撕裂或者腎臟的完全斷裂，就有生命危險了」。

經搶救後，張女目前已經好轉，正在康復中。此外，醫生建議，購買按摩儀前先諮詢專業人士，確保產品品質過關，並在使用按摩儀前熟悉操作及仔細了解注意事項，若患有頸腰椎病、心臟病、高血壓、骨質疏鬆，或者是兒童、孕婦、長者，必須先諮詢專科醫生，或在專業人士指導下謹慎使用。