惠州學院開冷氣要掃Code畀錢惹爭議 校方：無預算需分攤成本

內媒報道，近日有網民指廣東惠州經濟職業技術學院教室內開冷氣要掃QR Code付款後才能使用，「學校上課是一個大教室，有中央冷氣，但正常情況下不能打開，因為上課開冷氣是要收錢的，大概一節課是24元（人民幣，下同），這麼高的費用，學生吃不消」。校方有人員承認，因沒有冷氣費預算，故要分攤成本，但非外傳般要每節課收24元，學生預付後在課程結束後，會退還餘款。

學生表示，在高溫悶熱天氣下，師生上課時都熱得汗流浹背，「30多度別說我們了，老師講課的時候衣服都是濕的，如果不付錢開空調的話，根本吃不消」。事件引起網民關注，不少網民批評教室冷氣收費的行為不合理，學生所交學費應已包含基本設施的使用，不應再額外收費；更有人質疑無疑給學生增加了經濟負擔，懷疑學校利用公共資源牟利。