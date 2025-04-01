惠州海域發現億噸級油田 距深圳約170公里

新華社周一報道，中國海油發佈消息，中國在南海東部海域勘探發現惠州19-6億噸級油田。這是中國首次探獲海上深層—超深層碎屑岩大型整裝油田，展示出中國近海深層—超深層領域油氣勘探潛力。

惠州19-6油田位於珠江口盆地惠州凹陷，距離深圳市約170公里，平均水深100米。經測試，鑽井日產原油413桶，日產天然氣6.8萬立方米。通過持續勘探，實現惠州19-6油田探明地質儲量超1億噸油當量。

中國海油深圳分公司南海東部石油研究院地質總師彭光榮說，近年來世界新增油氣儲量的60%來自深部地層。相比中淺層，深層—超深層具有溫度高、壓力大、油氣成熟度高和近源成藏等特點，更利於天然氣及輕質油的生成，而且資源量豐富，勘探程度低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區。