惠州/東莞/佛山/肇慶必看4月花海 嚴選賞花遊樂好去處

在「花千谷」內，種植了近20種四季開花的喬木，每個季節呈獻不同花卉，全年花期不斷，甚麼時候來都能賞花。 晚上，這裏有全國首個水陸雙棲行浸式熊貓主題花海夜遊，有傳說中只會在晚間開花的仙靈花，也有夜遊光影秀，別具特色。 度假區內還有採摘果園、兒童樂園等，是一家大小假日享受田園風光的好地方。 東莞：香遇百花園 想看繡球花的話，東莞的香遇百花園一定不會令你失望。 位於東莞東城區的香遇百花園，是東莞精心打造的一個休閒文旅勝地。香遇百花園以「無盡夏」景觀，全年都展示不同花卉，經常吸引人到來打卡！ 被譽為東莞「莫奈花園」，香遇百花園被綿延不斷的繡球花海所包圍——藍紫粉白交織成法式浪漫花園，恍若打翻的調色盤！繡球花現在正進入全盛花期，展期由現在一直至5月10日，想趁假期遊玩的便要行動了。

必打卡的有秘境花廊隧道，穹頂被繡球花瀑完全覆蓋，陽光穿透花瓣形成獨特的美景。 在魔幻霍比特小屋，還隱藏了一個花海的童話世界，法式小屋外片地花海，是必到的打卡點。 園內還有一個無動力樂園，以木材、繩子、沙子、樹木、竹子等自然材料，打造出叢林穿越、魔網樂園、滑索、七彩滑道、三角魔網、沙池尋寶、小木屋等野外遊戲，讓孩子放下手機、盡情在大自然中玩樂。 佛山：西樵山環山花海 位於佛山市南海區環山大道，每年從2至4月，都是佛山的網紅賞花地。 西樵山下的環山花海達4公里，大片黃花風鈴木、波斯菊、金魚草等，隨風搖曳、曼妙多姿，仿似置身於童話世界。 行山賞花，這裏有不錯的路線：由環山花海出發，看黃花風鈴、波斯菊，進入南門步道登山，再到九龍岩、茶花園看茶花，然後到桃子花園看桃花，再到杜鵑園看雞冠花，最後到天湖公園，沿北門徒步下山。沿途盡是「花花世界」，令人賞心悅目。

西樵山是國家級風景名勝區，欣賞花海後，景區內還有不錯的玩意。必去的景點之一，便是石燕岩了。乘坐礦洞船進入石燕岩水下礦洞，看千年採石遺址，探秘奇特地質「冬菇岩」，彷彿進入了另一仙景。 值得一提的是，西樵山免費進入但需要在公眾號預約，而礦洞船則是收費項目，需要在前1天於公眾號「西樵山旅遊」預約。 肇慶：七星岩 肇慶七星岩，被譽為「嶺南第一奇觀」，是全國第一批風景名勝區，星湖濕地公園更是全國第一個濕地公園。 這裏四季都有不同的花卉，而當下正是宮粉紫荊的世界，花期持續到4月，要看的得抓緊時間了。 看宮粉紫荊長廊，必到水月東堤。水月東堤是免費的，其實就是從外面看裏面景區的景色。路線簡單輕鬆，還可以租單車沿路欣賞，有趣好玩。