惡意詆毀黨和國家領導人 黑龍江退休廳官被開除黨籍

65歲的魏彬為黑龍江哈爾濱人，1974年起在黑龍江工作，1976年入黨，曾任省電視台新聞部記者等，1989年進入省委組織部，歷任機關黨委巡視員、機關工會主席、機關黨委副書記等職位；2009年起擔任省委巡視組副廳級巡視專員，2015年出任省委巡視組副組長(正廳級)，至2017年5月退休。今年1月8日，中紀委國家監委引述黑龍江省紀委監委消息，魏彬涉嫌嚴重違紀違法被查。

內地持續「打虎」，中紀委國家監委昨通報，黑龍江省委巡視組前副組長魏彬嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，被開除黨籍及移送檢察機關依法審查起訴。通報指出，魏彬的問題包括「惡意詆毀黨和國家領導人」、「抨擊反腐敗工作」、「大群斂財」及「大搞錢色交易」等。

魏彬涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪

中紀委國家監委昨日的通報顯示，魏彬除了「惡意詆毀黨和國家領導人」等問題外，還「串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查」，違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；退休後，利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，收受請托人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

中紀委轟「內心陰暗、精神空虛、寡廉鮮恥」

通報批評，魏彬身為巡視機構黨員領導幹部，政治上蛻化變質，毫無理想信念，背離「兩個維護」，背棄初心使命，喪失黨性原則，「對黨極不忠誠、不老實」，處心積慮對抗組織審查；經濟上貪婪成性，價值觀極度扭曲，信奉金錢至上，對紀法毫無敬畏之心，把公權力當作謀取私利的工具，大肆斂財；生活上腐化墮落，內心陰暗，精神空虛，道德敗壞，寡廉鮮恥，大搞錢色交易，嚴重破壞被巡視地區政治生態，嚴重損害黨的事業和黨員領導幹部形象。

魏彬十九大後仍不收斂不收手 拒認錯悔罪

通報直指，魏彬的行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在中共十八大乃至中共十九大後仍不收斂、不收手，拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予從嚴從重處理。