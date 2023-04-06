惡鄰居拿電筒照射雞群致1100隻雞死亡 法院判6個月徒刑

2022年4月，被告谷姓男子在未經同意的情況下砍了鄰居鍾姓男子家的樹，鍾姓男子的妻子發現後，便將樹拖走，沒想到因此種下了兩家的嫌隙。

近日湖南衡陽縣人民法院公開宣判了一起故意毀壞財物案，被告男子因為對鄰居不滿，便使用手電筒照射鄰居家養雞場的雞群，造成1,100隻雞受驚，互相踩踏死亡，最後法院判處男子有期徒刑六個月，緩刑一年。

隨後為了報復，谷男趁夜色昏暗時，偷偷跑到鄰居家的養雞場，在雞棚門口用手電筒照射雞群，導致雞群在受到驚嚇後，四處亂飛，聚集到角落，460隻雞因互相擠壓、踩踏而死亡。

過沒多久東窗事發，谷男為此賠償了3,000元人民幣（約3,424港元），不過他心裏的不滿再度擴大，於是，又以同樣的方式導致鄰居家的雞因受到驚嚇擠壓致死，此次又死亡了640隻雞。經價格認證中心認定，兩次擠壓致死的雞總價值為13,840元人民幣（約15,797港元）。

法院審理後認為，被告主觀上為洩私憤，意欲造成他人損失，在明知自己的行為會導致雞群死亡的情況，仍先後兩次實施照射雞群的行為，造成被害人損失上萬元，數額較大，其行為已構成故意毀壞財物罪，依法判決被告犯故意毀壞財物罪，處有期徒刑六個月，緩刑一年。

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