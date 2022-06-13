惡霸打女人 成龍嬲到一夜難眠 唐山政府：整頓社會治安半個月

河北唐山「惡霸打女人」事件持續發酵，連影壇大哥成龍(圓圖)也表示憤怒得一夜難眠，強調要「向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人」，又稱「希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下」。雖然警方已拘捕9名涉案人士，但連日都有人在網上實名舉報唐山黑惡勢力，令輿論認為「冰封三尺，非一日之寒」，受害者如今才敢乘著打人案熱度討個公道。唐山市委、市政府昨宣布，即日展開為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。

唐山路北區一家燒烤店上周五凌晨有人向女食客搭訕不果，瘋狂毆打對方後逃走。燒烤店閉路電視片段同日下午在網上流傳後，引起全國關注和憤怒。新華社報道，在公安部、河北省公安廳統一部署及河北、江蘇警方合作下，全部9名疑犯已於上周六被捕，包括7男2女。中央廣電總台中國之聲則引述唐山警方強調，案發當日接到報案後5分鐘已趕到現場，但打人者已經逃離。唐山警方又提到，其中5名疑犯有尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等前科。

連日多人實名舉報唐山路北區黑惡勢力

與此同時，自上周五起連續3日都有人在網上實名舉報唐山市內的黑惡勢力，市政府均表示正核實、調查中。其中一名在路北區開蛋糕店的男子(圖1)舉報，一幫「以刑滿釋放人員為首的社會閒散人員所組成的黑社會團夥」，自2021年7月起連續多月到其店舖和住所打砸鬧事，還曾在警員面前恐嚇自己，稱他們「有自己的辦事方法」、「絕對不會遵從法律」，而自己多次報案，都只得「他們這些行為並不觸犯法律」的回覆。該名老闆去年起在微博公開事件，但一直未獲關注，其微博帖文昨已清空，據報其目前正配合警方調查。

另一名在路北區一家酒吧駐唱的姓張女歌手(圖2)則舉報，自己和5名同事上月23日被酒吧老闆以出糧為由，騙到酒吧內非法拘禁長達16小時，期間被毆打、恐嚇、鎖入狗籠等，又被逼簽白紙畫押、交出手機和住所鎖匙等，自己趁亂逃脫後跑到警局報案，警方卻未有積極、妥善處理。張女更在昨日凌晨3時接到唐山市公安局電話，要求她刪除實名舉報短片，聲稱「查起來這事就太複雜，已經在解決這事了」。

唐山市委、市政府昨強調，未來半個月會集中整治社會治安，「把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，出重拳，用重典，懲惡務盡，絕不手軟」。