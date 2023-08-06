意大利屢傳不續簽「一帶一路」協議　中國外交部：受外部勢力持續惡意炒作

不少意大利媒體揣推測，總理梅洛尼宣布不續簽「一帶一路」的可能性極高。（圖／美聯社）

記者鄒慈芸／綜合報道

近期意大利不斷有小道消息傳出，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於9月底至10月初出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，對此中國外交部發言人回應，受到一些勢力持續惡意炒作，干擾中意合作，是「損人不利己」的做法。

華外交部：雙邊貿易額增長42%

有記者提問，有媒體報道，意大利考慮不再加入「一帶一路」，但仍期望兩國關係不受影響，繼續加強合作，對此中方看法為何？

對此外交部發言人4日在官網回應，中義共建「一帶一路」合作是兩國基於歷史淵源和發展需要所作出的正確選擇。簽署共建「一帶一路」合作文件的5年來，雙邊貿易額增長42%，去年更是達到了近800億美元（約6248億港元），兩國合建大型郵輪，在非洲、中東、拉丁美洲開展第三方市場合作。