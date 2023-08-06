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2023-08-06 11:15:11

意大利屢傳不續簽「一帶一路」協議　中國外交部：受外部勢力持續惡意炒作

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不少意大利媒體揣推測，總理梅洛尼宣布不續簽「一帶一路」的可能性極高。（圖／美聯社）

記者鄒慈芸／綜合報道

近期意大利不斷有小道消息傳出，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於9月底至10月初出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，對此中國外交部發言人回應，受到一些勢力持續惡意炒作，干擾中意合作，是「損人不利己」的做法。

華外交部：雙邊貿易額增長42%

有記者提問，有媒體報道，意大利考慮不再加入「一帶一路」，但仍期望兩國關係不受影響，繼續加強合作，對此中方看法為何？

對此外交部發言人4日在官網回應，中義共建「一帶一路」合作是兩國基於歷史淵源和發展需要所作出的正確選擇。簽署共建「一帶一路」合作文件的5年來，雙邊貿易額增長42%，去年更是達到了近800億美元（約6248億港元），兩國合建大型郵輪，在非洲、中東、拉丁美洲開展第三方市場合作。

意防長：根本沒有增加出口量

不過受到一些勢力持續惡意炒作，將中意共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。中方提出「一帶一路」倡議10年來，堅持共商、共建、共享原則，已和150多個國家、30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球範圍內拉動近萬億美元投資規模、為這些的國家創造42萬個工作崗位。

意大利與中國的「一帶一路」協議將於2024年3月到期，除非有一方提前至少3個月告知對方要退出，不然將自動續約，先前意大利國防部長克羅塞託（Guido Crosetto）接受媒體採訪時就曾表示，意大利加入「一帶一路」計劃後，根本沒有增加出口量，簡直就是「倉促又糟糕」的決定。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼政府擬引入的士司機扣分制▼

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）
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