愛吃生醃蝦蟹未熟牛扒 湖南女排出近5米長絛蟲

毛骨悚然！湖南一名女子因為經常排出會蠕動的白色長蟲，驚慌之下到湖南中醫藥大學醫學院求醫。專家初步判斷，女子排出的是「牛帶絛蟲」孕節片(寄生蟲自我繁殖節片)，遂為女子進行相應治療。最終女子排出一條長達4.95米的牛帶絛蟲。

湖南當地流行吃生醃海鮮

湖南傳媒報道，經醫生了解，該名42歲女子十分喜歡吃生魚生蝦，例如醉蝦、醃蟹、醉蟹、三文魚等，亦很喜歡吃不熟的牛排，而牛帶絛蟲最長可以長達8米。湖南長沙部分海鮮市場的商販亦表示，現時非常流行吃生醃蝦蟹、花甲等，「河鮮也可以生醃，生蠔，冰下，蘸芥末生吃」，但對於生食魚蝦蟹的寄生蟲風險，商販認為「料酒醃了」就沒問題，「生的不長期吃，偶爾問題不大，我也不知道(風險)」。

食肆聲稱生醃冷凍能殺滅寄生蟲

當地一些生醃海鮮食肆則只將各類海鮮用白酒等醃製幾小時，就取出讓客人食用。工作人員聲稱，海鮮的細菌和寄生蟲都會被白酒等醃料殺滅，「直接生吃沒有問題」，還強調「好多湖南人吃生醃，有寄生蟲嗎？」、「每天湖南人來吃，除非你腸胃特別弱，容易拉肚子」、「醃製殺滅寄生蟲，沒問題，開了幾年了」。當地牛排店亦建議客人半生食用，強調「沒有寄生蟲，肉冰凍、真空環境處理，除菌產品」。

