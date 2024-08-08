愛犬半夜對門狂吠　獨居女驚揭陌生男日日趴門口偷聽(有片)

獨居女子需要格外注意安全，杭州近日有一名獨居女子發現愛犬每當半夜就會對著門口狂吠，情況連續十多日，好奇心驅使下，向業主調閱門外走廊的CCTV查看，驚見原來是一名陌生男子，每日走來趴在她家門口偷聽屋內動靜，令人不寒而慄，嚇得女事主立刻報警求助。事後女子將恐怖經歷及畫面上載網引發熱議。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，浙江杭州一名獨居女子於上月29日在網上分享恐怖經歷，表示去年2月間，她發現愛犬經常會在凌晨1、2時對著門口吠叫，次數非常頻繁，女子愈想愈不對勁，決定找業主翻看走廊CCTV，結果發現在凌晨1點40分，一名背著背包的陌生男子放輕腳步走到她的家門外，耳貼著門偷聽屋內聲音，時間長達1分鐘，隨後又緩緩離開。再翻查其他日期影片，發現這名男子已經連續10多天趴在她的家門口偷聽，女子嚇得立刻報警求助，事後警方找到這名男子進行口頭勸戒，男子才停止偷聽舉動。