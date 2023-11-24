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2023-11-24 13:48:00

愛犬無端被捉去市場宰殺　狗主未及拯救崩潰：你讓我怎麼辦！（有片）

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愛犬無端被捉去市場宰殺，飼主未及拯救崩潰：你讓我怎麼辦！(微博)

愛犬無端被捉去市場宰殺，飼主未及拯救崩潰：你讓我怎麼辦！(微博)

不少飼主都將家中的毛小孩當作親人般疼愛。安徽一名女子養了一隻愛犬4年，某日在自己不知情的情況下，有捉狗隊突然上門將牠捉走，女子發現後隨即營救，卻發現所謂捉狗隊是非隸屬於政府的第三方公司，她的愛犬更在當日直接被帶到市場宰殺，女子得知真相後崩潰大哭控訴：「我怎麼辦！你讓我怎麼辦！」令人心酸。

綜合報道，安徽省安慶市潤城尚郡小區的陳女士周三（22日）向記者爆料，稱養了4年的愛犬「猴子」於上月26日，其小區物業向居委會反映稱小區內有流浪狗需捕捉，隨後物業帶領捉狗隊一行三人到其所開設的畫室二樓，他們沒有穿著制服和配戴相關證件就上門捉狗，就將正在二樓門口處梳化上睡覺的「猴子」捉走，陳女士當時正在洗手間未有發現。陳女士稱，「猴子」是陪自己從外地嫁到當地，性格溫順，畫室學生的家長均知道「猴子」並非流浪狗，牠被捕時亦穿有牽引背帶，但她當日收到學生家長的通知才得悉愛犬被捉走。

當日下午，陳女士的丈夫立刻前往流浪狗收容所尋狗，但不果。陳女士隨後聯終上捉狗隊人員，對方先稱「猴子」肯定送到流浪狗收容所，後改口稱已將「猴子」送至池州市東至縣放生。經陳女士多番追問下，更踢爆這捉狗隊根本並不隸屬政府，只是街道辦公室聯絡的第三方公司，明顯沒有權限私自捉狗。

街道辦公室回應。(微博) 陳女士踢爆這捉狗隊根本並不隸屬政府，只是街道辦公室聯絡的第三方公司，明顯沒有權限私自捉狗。(微博) 捉狗隊向「宏球水產」支付了150元人民幣的加工費宰殺「猴子」。(微博) 捉狗隊一行三人到其所開設的畫室二樓，他們沒有穿著制服和配戴相關證件就上門捉狗。(微博) 捉狗隊向「宏球水產」支付了150元人民幣的加工費宰殺「猴子」。(微博) 畫室學生的家長均知道「猴子」並非流浪狗，牠被捕時亦穿有牽引背帶。(微博)

公安將事件定為盜竊案　街道辦稱已真誠致歉

女子於1110日，在聯絡多方仍遍尋不獲「猴子」下，決定報案，捉狗隊人員11日前往派駐所做筆錄，並承認已於1026日中午將「猴子」帶到了海吉星市場進行宰殺。他還向「宏球水產」支付了150元人民幣的加工費。女子得知真相後崩潰大哭，不停控訴：「我怎麼辦！你讓我怎麼辦……」雖然捉狗隊人員已被拘留，根據與辦案民警的通話錄音，此案被定性為「盜竊案件」。街道辦亦指，已向狗主真誠致歉，涉事姓吳男子最終被處罰行政拘留10日，賠償事宜仍在協商。不過，無辜的「猴子」已不能重返飼主的身邊。

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