愛犬走失流浪深圳地鐵 網民30小時大搜尋襄助狗主重聚

近日一隻小狗被發現於深圳地鐵6號線的車廂獨自流浪，事件引發全城網民關注。經過近30小時努力，這隻名為「王可樂」的廣西土獵犬終於與主人重聚。
深圳地鐵不允許除導盲犬、警犬等特殊犬種以外的狗隻進入，但日前在深圳地鐵6號線車廂內，驚現一隻小狗孤身搭乘地鐵，卻不見主人。眾乘客紛拍下照片上傳到社交媒體，該小狗迅速在網絡走紅，「尋找深圳6號線狗狗」、「突破深圳地鐵的第一隻小狗」相關帖子迅速傳播，眾多網民自發加入尋狗隊伍。不少人疑惑狗狗如何進入地鐵，也有人猜測它可能是走失的。據了解，這隻唐狗名叫「王可樂」，是因受到鞭炮聲從家中嚇跑，從6號線官田地鐵站進站，一直搭乘地鐵到體育中心站，被工作人員帶離車廂。
狗主宋先生表示，上周五（7日）中午在社交媒體看到消息，一眼就認出走失狗隻是他春節期間寄養在叔叔家的「王可樂」，並向叔叔確認後，立即在網上留言要求網民提供愛犬訊息並協助轉發貼文。有人留言稱，當日上午9時許曾見過王可樂出現在深圳地鐵6號線的體育中心站，但宋先生趕到時，牠已離開。有愛狗人士稱上周五轉發尋狗貼文後，至上周六（8日）上午瀏覽量已達6萬，大家發現新線索都會轉給宋先生。
在多位網民協助下，宋先生大致鎖定愛犬出現範圍，再通過周邊小區閉路電視畫面、商店工作人員及熱心人提供的訊息推斷其行蹤。至上周六中午，有網民稱一名女士在深圳一個小區發現王可樂，並用耳機線充當狗繩暫時留住牠，這場尋狗行動才得以圓滿結束。宋先生稱自己養了王可樂6年，見證他在深圳的打拚歲月，早已視牠為家人，向所有幫助尋找王可樂的熱心人表示感謝。