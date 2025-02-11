愛犬走失流浪深圳地鐵 網民30小時大搜尋襄助狗主重聚

近日一隻小狗被發現於深圳地鐵6號線的車廂獨自流浪，事件引發全城網民關注。經過近30小時努力，這隻名為「王可樂」的廣西土獵犬終於與主人重聚。

近日一隻小狗被發現於深圳地鐵6號線的車廂獨自流浪，事件引發全城網民關注。經過近30小時努力，這隻名為「王可樂」的廣西土獵犬終於與主人重聚。

深圳地鐵不允許除導盲犬、警犬等特殊犬種以外的狗隻進入，但日前在深圳地鐵6號線車廂內，驚現一隻小狗孤身搭乘地鐵，卻不見主人。眾乘客紛拍下照片上傳到社交媒體，該小狗迅速在網絡走紅，「尋找深圳6號線狗狗」、「突破深圳地鐵的第一隻小狗」相關帖子迅速傳播，眾多網民自發加入尋狗隊伍。不少人疑惑狗狗如何進入地鐵，也有人猜測它可能是走失的。據了解，這隻唐狗名叫「王可樂」，是因受到鞭炮聲從家中嚇跑，從6號線官田地鐵站進站，一直搭乘地鐵到體育中心站，被工作人員帶離車廂。