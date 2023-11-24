慘無人道｜愛犬無端被捉去市場宰殺　飼主未及拯救崩潰：你讓我怎麼辦！（有片）

不少飼主都將家中的毛小孩當作親人般疼愛。安徽一名女子養了一隻愛犬4年，某日在自己不知情的情況下，有捉狗隊突然上門將牠捉走，女子發現後隨即營救，卻發現所謂捉狗隊是非隸屬於政府的第三方公司，她的愛犬更在當日直接被帶到市場宰殺，女子得知真相後崩潰大哭控訴：「我怎麼辦！你讓我怎麼辦！」令人心酸。

綜合報道，安徽省安慶市潤城尚郡小區的陳女士周三（22日）向記者爆料，稱養了4年的愛犬「猴子」於上月26日，其小區物業向居委會反映稱小區內有流浪狗需捕捉，隨後物業帶領捉狗隊一行三人到其所開設的畫室二樓，他們沒有穿著制服和配戴相關證件就上門捉狗，就將正在二樓門口處梳化上睡覺的「猴子」捉走，陳女士當時正在洗手間未有發現。陳女士稱，「猴子」是陪自己從外地嫁到當地，性格溫順，畫室學生的家長均知道「猴子」並非流浪狗，牠被捕時亦穿有牽引背帶，但她當日收到學生家長的通知才得悉愛犬被捉走。