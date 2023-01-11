憂現併發症心肌炎 內地民眾轉搶購輔酶Q10

內地多個省市近日陸續表示，已平穩度過放寬防疫後第一波新冠感染高峰。隨著「陽康」愈來愈多，坊間亦從搶購止痛退燒藥、止瀉藥等，轉為搶購心臟保健品「輔酶Q10」(Coenzyme Q10)，擔心會在新冠康復後出現併發症「心肌炎」。淘寶、京東等網購平台上的輔酶Q10一度缺貨，多地藥房也一盒難求，全球最大輔酶Q10生產商廈門金達威更透露，輔酶Q10訂單量明顯上升，惟具體漲幅不便透露。
多家內地傳媒早前引述專家指出，新冠康復後未能掉以輕心，因為一些繼發感染或併發症可能過一段時間才出現。其中官媒央視引述北京安貞醫院常務副院長周玉杰表示，大部分患者5至7日症狀好轉、逐步康復，但也有少數會累及心肌，一般是在感染兩周後心跳過快或過慢、胸痛、胸悶氣短、心悸、暈厥等，若症狀較為嚴重，要及時到醫院檢查是否患心肌炎。
由於心肌炎可以致命，內地互聯網上周開始傳出「陽過之後小心病毒性心肌炎」、「陽康運動後易得急性心肌炎」、「服用輔酶Q10後不良心血管事件發生率、心血管病死率更低」等消息，輔酶Q10隨即成為搶購目標。內地傳媒報道，京東、淘寶、天貓部分輔酶Q10產品上周一度缺貨，上海、山東青島多間藥房的輔酶Q10亦供不應求。
專家：輔酶Q10不能預防或治療心肌炎
上海「澎湃新聞」引述上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新指，「輔酶Q10不能預防心肌炎，只是對於心肌炎起到輔助治療的作用……幫助心肌恢復，但並不是最主要藥物，也不是特效藥」。「鳳凰網」亦引述廣州花都區人民醫院副主任藥師方健稱，雖然輔酶Q10能改善心肌細胞氧供，「但這與預防心肌炎發生也不能劃等號」，其作用是「輔助治療」，即「不能單獨用於治療病毒性心肌炎，必須聯合必要的治療藥物使用」，而且「輔酶Q10人體自身就可以合成，能夠正常飲食的成人通常不會缺乏，也不需要額外補充」。
鳳凰網還引述美國加州大學三藩市分校醫學中心住院藥劑師Calvin Jiang表示，在美國，輔酶Q10是作為膳食補充劑出售，「應該對新冠引起的心肌炎沒有幫助，或者說幫助非常小」，並強調因新冠病毒引起心肌炎的機率極低。
中國疾控中心昨未有公布前一天的新冠感染確診及死亡數據。台灣昨新增24,503宗本土確診、560宗境外輸入，再多26名患者死亡，新增境外輸入數字再創疫情3年來新高。澳門前日增26宗確診、2死。