憂現併發症心肌炎 內地民眾轉搶購輔酶Q10

內地多個省市近日陸續表示，已平穩度過放寬防疫後第一波新冠感染高峰。隨著「陽康」愈來愈多，坊間亦從搶購止痛退燒藥、止瀉藥等，轉為搶購心臟保健品「輔酶Q10」(Coenzyme Q10)，擔心會在新冠康復後出現併發症「心肌炎」。淘寶、京東等網購平台上的輔酶Q10一度缺貨，多地藥房也一盒難求，全球最大輔酶Q10生產商廈門金達威更透露，輔酶Q10訂單量明顯上升，惟具體漲幅不便透露。

多家內地傳媒早前引述專家指出，新冠康復後未能掉以輕心，因為一些繼發感染或併發症可能過一段時間才出現。其中官媒央視引述北京安貞醫院常務副院長周玉杰表示，大部分患者5至7日症狀好轉、逐步康復，但也有少數會累及心肌，一般是在感染兩周後心跳過快或過慢、胸痛、胸悶氣短、心悸、暈厥等，若症狀較為嚴重，要及時到醫院檢查是否患心肌炎。

由於心肌炎可以致命，內地互聯網上周開始傳出「陽過之後小心病毒性心肌炎」、「陽康運動後易得急性心肌炎」、「服用輔酶Q10後不良心血管事件發生率、心血管病死率更低」等消息，輔酶Q10隨即成為搶購目標。內地傳媒報道，京東、淘寶、天貓部分輔酶Q10產品上周一度缺貨，上海、山東青島多間藥房的輔酶Q10亦供不應求。