憑「甩頭變裝」吸千萬粉 美女網紅「刀小刀」自曝因圓形禿陷憂鬱症

25日，中國千萬粉絲網紅「刀小刀」自曝因圓形禿問題而患上重度憂鬱症，已與原公司解約，這一新聞迅速登上微博熱搜，引發網友熱議。
因為過度節食而嚴重脫髮
據多家中國媒體26日報導，25日，中國千萬粉絲網紅「刀小刀」（@刀小刀sama）透過社群媒體發布影片，稱自己因為過度節食而嚴重脫髮，頭頂正中位置出現大塊圓形禿，以至於很長一段時間都不敢出門，被確診為重度憂鬱症。為了治療脫髮，她使用荷爾蒙藥致身體不受控制地發胖。她表示，先前已與公司解約，決定給自己一個結束和新的開始。
這一新聞在登上新浪微博熱搜後，引發網友熱議。一些網友表示同情和祝福，也有人對她頻繁染髮的行為表示不解：「一邊打荷爾蒙治療脫髮，一邊漂染頭髮，你這個行為和水池一邊放水一邊加水有啥區別。」
網友質疑她借「憂鬱症」話題炒作
還有不少網友質疑她是借「憂鬱症」話題炒作，紛紛開酸：「網紅的必備時尚單品，雖然我有很多錢但我並不開心。」「主要還是沒別人紅。」「身體原因解約不用承擔責任，憂鬱症嘛，說有就有，說沒有就沒有，診斷證明隨便開。」「退網就行了。」
據公開資料，網紅「刀小刀」本名高靜靜，2000年出生於大陸安徽省，2020年起憑藉甩頭舞變裝影片走紅，目前在抖音平台擁有1800多萬粉絲。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
如果是去见你 那我一定用跑的 pic.twitter.com/rviCIkYcFB— 刀小刀Sama (@DaoXiaoDao) August 9, 2020