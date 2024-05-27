憑「甩頭變裝」吸千萬粉 美女網紅「刀小刀」自曝因圓形禿陷憂鬱症

據多家中國媒體26日報導，25日，大陸千萬粉絲網紅「刀小刀」（@刀小刀sama）透過社群媒體發布影片，稱自己因為過度節食而嚴重脫髮，頭頂正中位置出現大塊圓形禿，以至於很長一段時間都不敢出門，被確診為重度憂鬱症。為了治療脫髮，她使用荷爾蒙藥致身體不受控制地發胖。她表示，先前已與公司解約，決定給自己一個結束和新的開始。

25日，中國千萬粉絲網紅「刀小刀」自曝因圓形禿問題而患上重度憂鬱症，已與原公司解約，這一新聞迅速登上微博熱搜，引發網友熱議。

因為過度節食而嚴重脫髮

據多家中國媒體26日報導，25日，中國千萬粉絲網紅「刀小刀」（@刀小刀sama）透過社群媒體發布影片，稱自己因為過度節食而嚴重脫髮，頭頂正中位置出現大塊圓形禿，以至於很長一段時間都不敢出門，被確診為重度憂鬱症。為了治療脫髮，她使用荷爾蒙藥致身體不受控制地發胖。她表示，先前已與公司解約，決定給自己一個結束和新的開始。

這一新聞在登上新浪微博熱搜後，引發網友熱議。一些網友表示同情和祝福，也有人對她頻繁染髮的行為表示不解：「一邊打荷爾蒙治療脫髮，一邊漂染頭髮，你這個行為和水池一邊放水一邊加水有啥區別。」