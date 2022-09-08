應屆畢業生搵工問人工 HR竟質問「剛畢業還在乎薪資？」

深圳一位姓潘的應屆畢業生近日在求職App找工作時，收到一間公司的HR透過即時對話功能邀請談一談，潘同學遂詢問該公司的工作時間和薪資架構，沒想到對方竟然回覆，「你剛畢業出來還在乎薪資啊」。

事主：剛畢業也需要基本薪酬保障生活起居

潘同學表示，看到該句話當下覺得很不舒服，就算是應屆畢業生，也需要最基本的薪酬，保障自己的生活起居，那怕一開始只能有較低人工，也可以詳細講解後期人工升幅，「但對方甚至不願意『畫餅』。我覺得(對方)很沒有禮貌，完全不符合一個招聘者的職業素養，所以就直接反擊」。

網民：打工的不在乎薪資在意甚麼？

根據相關對話截圖，潘同學「回敬」了兩句：「你剛畢業就做牛做馬，做到現在是嗎？要不要每個月給公司發8,000工資呀」。微博網民就紛紛支持潘同學，諷刺涉事HR在說笑話，「剛畢業就不需要吃飯了是吧」、「我一打工的不在乎薪資在意甚麼」、「笑死是為了追求理想實現人生價值嗎」、「HR不在意薪資那就免費給公司打工怎麼樣」、「真不知道HR的任職要求到底有多低，能說出這種不過腦的話」。