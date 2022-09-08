應屆畢業生搵工問人工 HR竟質問「剛畢業還在乎薪資？」

深圳一位姓潘的應屆畢業生近日在求職App找工作時，收到一間公司的HR透過即時對話功能邀請談一談，潘同學遂詢問該公司的工作時間和薪資架構，沒想到對方竟然回覆，「你剛畢業出來還在乎薪資啊」。
事主：剛畢業也需要基本薪酬保障生活起居
潘同學表示，看到該句話當下覺得很不舒服，就算是應屆畢業生，也需要最基本的薪酬，保障自己的生活起居，那怕一開始只能有較低人工，也可以詳細講解後期人工升幅，「但對方甚至不願意『畫餅』。我覺得(對方)很沒有禮貌，完全不符合一個招聘者的職業素養，所以就直接反擊」。
網民：打工的不在乎薪資在意甚麼？
根據相關對話截圖，潘同學「回敬」了兩句：「你剛畢業就做牛做馬，做到現在是嗎？要不要每個月給公司發8,000工資呀」。微博網民就紛紛支持潘同學，諷刺涉事HR在說笑話，「剛畢業就不需要吃飯了是吧」、「我一打工的不在乎薪資在意甚麼」、「笑死是為了追求理想實現人生價值嗎」、「HR不在意薪資那就免費給公司打工怎麼樣」、「真不知道HR的任職要求到底有多低，能說出這種不過腦的話」。
同是打工仔 HR為何想盡辦法壓榨打工仔？
還有網民表示，「真的很奇怪為甚麼HR同為打工人，一些HR壓榨起普通員工時就像公司是自己的產業一樣，想盡辦法坑別的打工人呢？」、「總有一些人當了HR以後感覺自己高高在上。誰還不是從底層走過來的」、「現在的公司都覺得自己跟救世主似的，覺得錄取你上班跟恩賜似的」。有網民就認為，「顯然不僅現在工資低，以後也不會有漲幅，所以不好意思畫餅」。
網民紛吐槽遇過同類HR
一些網民也表示遇過類似的HR，「我記得有次面試，HR居然對我說，你都還沒上班就問工資多少」、「我也遇到過，說應屆生工作不應該在乎錢，還在那pua我，說如果家長是為了讓你出來掙錢那就是教育問題」、「之前面試也是說，剛畢業，還年輕，以後工資會慢慢漲的。主要是初期根本就無法保障生活」、「我遇到一樣的，說你剛進入社會，最重要是找到自己喜歡和擅長的賽道，有沒有更好的上升空間，然後才是薪資，然後我和她吵起來了」。