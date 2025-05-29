懸案｜男子斬死母親和女友　與大嫂亂倫兼逃亡32年被捕

一宗3年前的駭人聽聞的亂倫懸案，日前終於破案。一名四川男子多年前殺害母親與女友，與大嫂一起逃亡天涯，期間生下一雙兒女，警方經過多年追查，於2023年9月在廣東省江門市逮捕兩人，32年懸案終於偵破。 綜合傳媒報道，懸案發生於1992年7月，位於四川省威遠縣一戶農家傳出命案，警方到場發現兩名死者均為女性，年紀大的李婦時年61歲，另一名周女年僅17歲，而李婦身上只有一處明顯刀傷，但周女身上刀傷多達十幾處。

報道指出，李婦的丈夫已去世多年，家中有兩個兒子，大兒子已結婚生子，時年29歲的小兒子李男，在案發前剛交了女朋友周女。李男的哥哥回憶，當天母親和周女爭吵，弟弟正在磨刀，準備殺魚。聽到兩人發生爭吵後，李男憤怒地走了過去，並拿了一把刀站在門口，對哥哥說，「都別過來，誰敢過來，我就要殺誰」。 起因為母親與女朋友爭吵 李男的哥哥見狀嚇傻，趕緊外出找鄰居來勸，豈料返家後憾事已發生。而離奇的是，案發後李男逃亡，他的古姓大嫂也離奇失蹤，而李男的哥哥對此隻字未提。報道指出，古女曾於2013年短暫返回家鄉，向親人提及自己「在外地有了一雙兒女，但不能說在哪」，並要和李男的哥哥離婚。

疑犯與大嫂同居並生兒育女 警方獲得線索後，循線追查至廣東省江門市，發現兩人同居並生兒育女，隨即逮捕二人，偵破此案。至於當年犯案動機，李男說，當天周女提出分手，雖在他勸說下回家，但她又與母親爆發衝突，至於母親是不慎被他誤傷身亡，女友被他亂刀砍死。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章