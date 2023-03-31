戇男網戀4年被騙80萬　報案見「美女」本尊嚇驚　網民：至少是個女人（有圖）

網戀騙案層出不窮，內地這宗騙案不止騙錢，連樣貌更是騙人。近日湖北武漢一名男子報案，指與一名美女網戀4年間，被騙取80萬人民幣（折合約91萬港元），及後報案驚見「美女」本尊後嚇怕，事件在內地網絡上瘋傳。

網戀4年被騙80萬 湖北武漢一名男子「小董」，在社交軟件結識女子「小倩」，不久2人就發展出戀人關係。據內媒報道，小董和小倩2018年在網路上相識並進一步交往，小倩多次以父親生病、房屋裝修等理由借錢，每次要求6～20萬人民幣（折合約6.8至22.8萬港元）。 小董在交往的4年間，不斷約小倩外出見面，惟小倩一直推搪，最後更向小董提出了分手。小董表示，去年被提分手後，就聯絡不上小倩，但發現小倩仍用他的信用卡花上數萬元，故只好選擇報警。

武漢警方調查指出，小倩本名姓何，用小董的卡刷了40多萬人民幣（折合約45.6萬港元）購買各種奢侈品；同時發現何女在和小董網戀期間，同時也和多人保持網戀關係，每段關係更是使用和本人相差巨大的美女照片。 據內媒指，警方對何女展開了長達5小時的審訊，動之以情曉之以理及幾番勸導下，終於將80萬全數歸還。目前何女已被江漢警方採取刑事強制措施，等待進一步辦理。 事後小董更捧著三個精緻獎牌和錦旗來到公安局，感謝警方為其追回被詐騙的80萬元。