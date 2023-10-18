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中國
2023-10-18 12:44:33

成蕾獲釋｜成蕾首披露在華被囚3年原因 「偷步數分鐘公開官方消息」

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澳洲華裔女記者成蕾2021年2月因為境外非法提供國家秘密罪在中國內地被捕，直至上周三（11日）服刑期滿返抵墨爾本與家人團聚。她周二（17日）接澳洲傳媒受訪時講述獄中經歷，首次承認違反中國政府新聞禁運（embargo）禁令，「偷步數分鐘公開官方消息」。

澳洲華裔女記者成蕾2021年2月因為境外非法提供國家秘密罪在中國內地被捕，直至上周三（11日）服刑期滿返抵墨爾本與家人團聚。她周二（17日）接澳洲傳媒受訪時講述獄中經歷，首次承認違反中國政府新聞限時發布（embargo）禁令，「偷步數分鐘公開官方消息」。

澳洲華裔女記者成蕾20212月因為境外非法提供國家秘密罪在中國內地被捕，直至上周三（11日）服刑期滿返抵墨爾本與家人團聚。她周二（17日）接澳洲傳媒受訪時講述獄中經歷，首次承認違反中國政府新聞限時發布（embargo）禁令，「偷步數分鐘公開官方消息」。

新聞禁運意指消息來源要求傳媒在特定日期或條件達成前，記者不得發布該消息來源提供的訊息或新聞。成蕾承認被捕原因的確曾在內地偷步了數分鐘，違反限時發布的禁令，在正式報道前分享了一則政府簡報。她解釋：「在中國這麼做犯了大忌，傷害祖國、國家權威因為你而受到損害。在澳洲似乎無關痛癢的事，在中國不是那樣。」

澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 因涉違反中國國安法在華被扣押3年多的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋。(資料圖片) 成蕾2012年加入中國環球電視網CGTN。(Twitter)

高級同事誘回辦公室拘捕

她透露在被捕當日，一位高級同事找她指公司有個「非常重要」的會議，當她返抵北京辦公室，在會議室見到20名人士，其中一人站起來出示證件，才得悉自己被捕，執法人員及後把她押回寓所，「他們搜了一整天，離開的時候，還叫她關掉電掣和水喉」。執法人員問她是否需要吃點甚麼，於是她做了個芝士牛油果多士，「因之後3年都無機會再吃」。

成蕾指被拘留頭半年時間最為難捱，「環境令你感到孤立、苦悶、痛苦，而且絕，感覺自己像新生兒般脆弱，時而感覺彷彿自己會飛」，直至及後她才獲安排到一個監獄，不過那裡從不關燈，回澳洲的飛機上是她3年來首度體驗黑暗。

成蕾感謝澳洲政府和公眾，並表示一直鼓舞著她家人的澳洲外長黃英賢，感覺就像「一直嘗試幫助我的朋友」。

國家安全部：服刑期滿驅逐出境

現年48歲的成蕾在10歲隨同家人由湖南移民澳洲，任職中國環球電視網CGTN記者。中國國家安全部上周表示，成蕾原屬境內媒體聘用人員，20205月，受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局於20208月對成蕾依法採取刑事強制措施，成蕾如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，法院開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑211個月，附加驅逐出境，成蕾未提上訴。

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