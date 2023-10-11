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中國
2023-10-11 16:22:55

成蕾獲釋｜被中國判監2年11個月刑滿 澳洲華裔記者成蕾獲釋返抵墨爾本 (更新)

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澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社)

澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社)

因違反中國國安法在華被判有期徒刑2年11個月的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋，澳洲總理阿爾巴尼斯今日（11日）透露，成蕾已返抵墨爾本與家人團聚。

阿爾巴尼斯指，澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾，指她的事情已在中國通過法律程序解決，希望外界尊重她和家人的私隱。

國家安全部：服刑期滿驅逐出境

中國國家安全部今日表示，澳洲籍的成蕾服刑期滿後，被北京市國家安全局依法驅逐出境。成蕾原屬境內媒體聘用人員，2020年5月，受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

將國家秘密內容 提供境外機構

北京市國家安全局經立案偵查，並於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施，成蕾如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，法院開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境，成蕾未提上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，成蕾依法享有的各項權利，亦獲得充分保障。

現年48歲的成蕾在10歲隨同家人由湖南移民澳洲，任職中國環球電視網CGTN記者的她於2020年8月失蹤，之後被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件去年3月在北京法院閉門審理 ，當時未有公開判決。

澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 因涉違反中國國安法在華被扣押3年多的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋。(資料圖片) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社) 澳洲外長黃英賢在機場迎接成蕾 (路透社)

在牢房「一年只有10個小時能站在窗前」

成蕾之前在8月一封公開信中稱，她已3年沒見過樹木，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但她一年只有10個小時能站在窗前。她又表示，掛念在澳洲的子女及懷念澳洲的生活。這封信由每月探望的澳洲領事館職員筆錄。

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