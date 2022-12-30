成都北京三亞成熱門目的地 元旦假國內機票預訂日增三成

內地放寬防疫措施後首個公眾假期——元旦假，將自明日起一連3日展開，旅遊服務平台「去哪兒網」顯示，元旦假期出發的國內航班預訂量近日持續上升，單日增幅高達30%，四川成都、北京及海南三亞成為最熱門目的地前三位，廣東深圳、廣州也在前十，預計元旦將成「新十條」後首個旅遊消費高峰。
內地傳媒報道，隨著「新十條」後第一波「陽康」恢復正常生活，「去哪兒網」元旦假期出發的國內機票及酒店預訂量，自上周一起逐日增長，其中機票單日增幅達三成，酒店超過20%，酒店預訂熱門城市前五位分別是三亞、上海、成都、福建廈門及北京。北京環球影城、珠海長隆海洋王國門票預訂同樣火熱，明日及後日的預訂量均較本月3及4日增長超過1倍，而北京環球影城周邊酒店預訂量暴增近30倍。「攜程」數據則顯示，截至周二，元旦假期國內單程機票平均價格為823元，按年增長28%，按周增長1%。
另外，被戲稱為「人類大遷徙」的春運將於明年1月7日至2月15日展開，共40天。國務院聯防聯控機制不再要求「就地過節」，而是要求各地政府探索「彈性」、「錯峰」(分流)放假，降低感染風險。交通運輸部昨更進一步宣布，明年1月8日起取消對公共交通工具乘客測量體溫，同時取消交通運輸服務前線人員的定期核酸檢測，並強調要加強宣傳「每個人都是自己健康第一責任人」理念。
澳門限購止痛退燒等藥物
內地前日新增5,080宗新冠感染本土確診，廣東佔最多有2,239宗，其次是北京996宗，福建、重慶、湖南等地有過百宗，上海則有78宗；新增1宗死亡來自安徽。
台灣昨日新增27,803宗本土確診、36宗死亡。
澳門前日新增86宗確診、2宗死亡。澳門藥物監督管理局昨起限購止痛退燒藥、複方感冒藥及化痰止咳藥，每人每次限買1盒或1瓶；抗原快測包每人每次限購10包。