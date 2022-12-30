成都北京三亞成熱門目的地 元旦假國內機票預訂日增三成

內地放寬防疫措施後首個公眾假期——元旦假，將自明日起一連3日展開，旅遊服務平台「去哪兒網」顯示，元旦假期出發的國內航班預訂量近日持續上升，單日增幅高達30%，四川成都、北京及海南三亞成為最熱門目的地前三位，廣東深圳、廣州也在前十，預計元旦將成「新十條」後首個旅遊消費高峰。

內地傳媒報道，隨著「新十條」後第一波「陽康」恢復正常生活，「去哪兒網」元旦假期出發的國內機票及酒店預訂量，自上周一起逐日增長，其中機票單日增幅達三成，酒店超過20%，酒店預訂熱門城市前五位分別是三亞、上海、成都、福建廈門及北京。北京環球影城、珠海長隆海洋王國門票預訂同樣火熱，明日及後日的預訂量均較本月3及4日增長超過1倍，而北京環球影城周邊酒店預訂量暴增近30倍。「攜程」數據則顯示，截至周二，元旦假期國內單程機票平均價格為823元，按年增長28%，按周增長1%。