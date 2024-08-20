成都同時出現7個太陽 網民：后羿快出來

據《搜狐千里眼》報導，四川成都市民王女士18日傍晚在當地醫院住院部11樓，拍到了空中同時出現7個太陽的現象，她向記者表示是當時隔著玻璃拍攝，奇景持續了約1分鐘，現場所有人都從不從角度觀看見證奇景，直呼不可思議「當時看了有點激動，覺得我的天呀，太幸運了，怎麼這都能看得到」。

內地四川成都日前有民眾拍到「7個太陽同框」奇景，相關影片在社交平台瘋傳，網友紛紛喊話「后羿快出來」，當地天文專家出面釋疑，應是隔著夾層玻璃拍攝導致，是正常的光學現象。

據《搜狐千里眼》報導，四川成都市民王女士18日傍晚在當地醫院住院部11樓，拍到了空中同時出現7個太陽的現象，她向記者表示是當時隔著玻璃拍攝，奇景持續了約1分鐘，現場所有人都從不同角度觀看見證奇景，直呼不可思議「當時看了有點激動，覺得我的天呀，太幸運了，怎麼這都能看得到」。

影片上傳網路後，隨即引發熱烈討論，不少人都想到古代神話故事「后羿射日」，紛紛「緊急召喚」，「7星連珠，后羿快來射日啦」、「我就說后羿射日不是神話吧」、「后羿來活了！是時候表演了」，也有人調侃「7個太陽，難怪天氣這麼熱」。

四川省天文科普協會副會長曾陽接受《封面新聞》採訪表示，從影片裡看多個太陽的成像都是正立的，且有明顯的減光，符合折反射成虛像的特徵，其實這是正常的光學現象。這種現象是由於觀測者隔著夾層玻璃，經過多次折射和反射後看見的虛像，「每多一層玻璃，就多一個虛像，有時同一塊玻璃，不同角度去觀察，看到虛像的數量也會不一樣」。